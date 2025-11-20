Gmail e Tasks: in arrivo nuovi aggiornamenti

Google continua ad introdurre piccoli aggiornamenti che migliorano l’esperienza quotidiana degli utenti senza stravolgere le funzioni esistenti. A tal proposito, due applicazioni centrali per la gestione di email e attività, Gmail e Tasks, hanno ricevuto modifiche mirate a rendere più immediata l’interazione con messaggi e promemoria. Per Gmail, il cambiamento più visibile riguarda la gestione delle email non lette. Di solito, quest’ultime erano evidenziate tramite il testo in grassetto per mittente, oggetto e orario. Ora, accanto alla data di ciascun messaggio, compare un piccolo pallino colorato che segnala quali email non sono ancora state aperte. Il cerchietto si adatta ai temi cromatici del sistema Android. Garantendo così coerenza visiva e migliorando la leggibilità. Tale aggiornamento segue il recente restyling basato su Material 3 Expressive, ma la sua distribuzione avviene lato server, quindi la visualizzazione completa sarà graduale e non simultanea per tutti.

Google: ecco gli aggiornamenti in arrivo per Gmail e Tasks

Anche Tasks riceve una novità attesa da tempo. Si tratta della possibilità di impostare scadenze per le attività, distinte dai semplici promemoria. Nella pagina dei dettagli di ciascuna attività, sopra l’opzione “Aggiungi data/ora”, è stata introdotta la voce “Aggiungi scadenza”. Al momento, però, la funzione è in fase di implementazione parziale. Le scadenze possono essere create dall’app Android o durante la creazione di un’attività su Google Calendar, ma non vengono visualizzate né sulla homepage di Tasks né nell’app Calendar. Dunque, risultano visibili solo nella versione web. Un’altra limitazione attuale è l’impossibilità di associare un orario specifico.

Tali aggiornamenti mostrano come Google punta a migliorare non solo le funzionalità, ma anche la chiarezza e l’intuitività dell’interazione con le app. Entrambi i miglioramenti sono in rollout graduale, quindi la disponibilità potrebbe variare. Tali modifiche evidenziano una tendenza crescente nel settore della produttività digitale: piccoli interventi mirati possono avere un impatto significativo sull’organizzazione personale e sulla gestione del tempo. La cura per dettagli suggerisce che l’evoluzione delle app di Google punta a rendere l’esperienza complessiva più fluida e immediata.