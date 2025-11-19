Ring e l’AI: tra protezione dei quartieri e dibattito sui dati

Jamie Siminoff è tornato a parlare di Ring con l’atteggiamento di chi riprende in mano una storia che non ha mai davvero smesso di appartenergli. L’intervista pubblicata da The Verge lo mostra così: rilassato, diretto, quasi affezionato ai dettagli di un percorso che l’ha portato dal rifiuto di Shark Tank a vedere milioni di persone installare il suo campanello con videocamera sulle proprie porte. Nel frattempo è uscito dall’azienda, ne ha fondata e venduta un’altra, e poi è tornato di nuovo da Amazon per guidare il progetto che aveva lasciato. Un po’ come se avesse fatto un giro lunghissimo solo per ritrovarsi al punto di partenza, ma con una prospettiva completamente diversa.

Search Party e quartieri più sicuri: la visione AI di Ring con Siminoff

Uno dei temi più ricorrenti nell’intervista è il modo in cui intelligenza artificiale sta cambiando – e cambierà – la sicurezza domestica. Siminoff lo spiega raccontando la nuova funzione Search Party, pensata per aiutare i residenti di una zona a ritrovare animali domestici smarriti. È un esempio molto concreto, quasi tenero, che però gli serve per parlare di qualcosa di più grande: la convinzione che l’AI possa estendere le capacità di questi dispositivi ben oltre la semplice videosorveglianza. Nella sua visione, i quartieri diventano spazi in cui la tecnologia lavora in sottofondo, con discrezione, intervenendo solo quando serve davvero.

Dalla videocamera al quartiere intelligente

Poi c’è la sua famosa affermazione: l’idea che la combinazione tra dispositivi connessi e analisi AI possa «quasi azzerare la criminalità» nei quartieri medi entro il prossimo anno. Una frase che colpisce subito, perché suona tanto ambiziosa quanto controversa. Da una parte c’è la promessa di un ambiente domestico più sicuro; dall’altra quella sensazione un po’ inquieta che arriva quando si parla di dati condivisi, polizia coinvolta, telecamere ovunque. Ring non è nuova a questo tipo di discussioni: le collaborazioni con i dipartimenti di polizia hanno già sollevato dibattiti accesi in passato, e anche oggi, con Siminoff di nuovo al comando, il tema resta delicato.

Quando gli viene chiesto cosa significhi davvero “sicurezza”, lui risponde parlando di un quartiere in cui la sorveglianza costante scoraggia chiunque dal tentare qualcosa di illecito. Un’idea che mette insieme tranquillità e controllo, in un equilibrio che non tutti vedono allo stesso modo. Per qualcuno è un sollievo, per altri un campanello d’allarme.

La verità, probabilmente, sta nel mezzo: la tecnologia può aiutare tantissimo, ma resta fondamentale chiedersi come viene usata, da chi e con quali garanzie. E forse è proprio questo il punto più interessante dell’intervista: quella sensazione che la conversazione sulla sicurezza domestica non sia più solo tecnica, ma sempre più umana.