Negli USA arriva un nuovo sistema a batterie al sodio

Nel dibattito sulla transizione energetica statunitense, uno dei nodi centrali riguarda la capacità del sistema elettrico di integrare volumi crescenti di rinnovabili e carichi variabili. A catalizzare l’attenzione del settore negli USA, nelle ultime ore, è stato l’accordo raggiunto tra Peak Energy e Jupiter Power. Un’intesa che conferma come la tecnologia sodio-ion sta entrando in una fase di maturità industriale. Il contratto impegna i due partner per un arco temporale che si estende dal 2027 al 2030. E introduce sul mercato un progetto dal peso senza precedenti per tale tipo di accumulo. L’operazione prevede la fornitura di sistemi di stoccaggio per una capacità potenziale di 4,75 GWh. La prima consegna, fissata al 2027 e pari a circa 720 MWh, sarà già sufficiente a stabilire un primato. Rappresenterà, infatti, il più grande dispiegamento singolo di batterie al sodio realizzato fino ad oggi. Il tutto si colloca in un quadro economico di notevole portata, con un valore complessivo dell’accordo che potrebbe superare i 500 milioni di euro.

Negli USA novità per il settore delle batterie al sodio

Uno degli aspetti tecnici decisivi per Jupiter Power riguarda l’architettura passiva sviluppata da Peak Energy. La rimozione di sistemi di raffreddamento attivo riduce drasticamente il fabbisogno di energia ausiliaria. Arrivando così, secondo i dati dell’azienda, a un taglio fino al 97%. Tale caratteristica limita il numero di componenti soggetti a manutenzione e contribuisce a una gestione operativa più lineare e sicura. Peak Energy sottolinea, inoltre, che le proprie celle garantirebbero un deterioramento più lento nel tempo. Con una riduzione del decadimento prestazionale fino al 30% su due decenni rispetto a numerosi modelli a base litio oggi in commercio. Un elemento che potrebbe diminuire la necessità di interventi di “ri-espansione”.

Oltre l’accordo, il caso evidenzia la ricerca di tecnologie capaci di ridurre la dipendenza da materiali critici e allo stesso tempo assicurare prestazioni durature. Se il sodio-ion dovesse confermare, su scala industriale, le promesse avanzate, il panorama dello stoccaggio potrebbe aprirsi a una fase di diversificazione significativa. Con effetti destinati a emergere negli anni a venire.