Ford saluta la Focus, terminata la produzione della vettura

Ford ha ufficialmente terminato la produzione della Focus. La notizia arriva direttamente dai dipendenti che hanno condiviso sui social l’ultima vettura uscita dalla linea di produzione. L’azienda aveva annunciato questa intenzione nel corso del 2022 e lo scorso 15 novembre è il giorno in cui lo stop si è concretizzato.

Nel piano strategico di Ford c’è la volontà di accelerare la transizione verso i modelli elettrici, salutando linee di prodotto iconiche ma ormai legati al mondo dei motori a combustione interna. L’addio alla Fiesta rientra in questa strategia ed ora è arrivato il momento di salutare anche la Focus.

Il posto lasciato dalla Focus è stato preso dalla Explorer e dalla Capri, due crossover elettrici di dimensioni simili. Basta sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, le due vetture avranno il compito di colmare il vuoto lasciato da una delle familiari più vendute di Ford. Tuttavia, le implicazioni a breve termine per l’azienda americana sono ben importanti.

Ford ha terminato la produzione della Focus nello stabilimento europeo e si attende il lancio di un nuovo modello che ne raccolga l’eredità

Infatti, lo stabilimento di Saarlouis, in Germania, in cui si produceva esclusivamente la Focus è attualmente fermo. Ford ha dichiarato di non voler produrre altri modelli presso questo stabilimento e non ci sono acquirenti interessati a riscattarlo. Per questo motivo, il futuro della fabbrica e degli operai impiegati è tutt’ora incerto.

Secondo alcune indiscrezioni, Ford potrebbe lanciare un nuovo crossover di medie dimensioni che potrebbe raccogliere l’eredità della Focus. Il possibile debutto è previsto per il 2027 ma non ci sono ancora certezze in merito.

Il nuovo modello dovrebbe affiancare la Kuga e sarà basato su un’ampia gamma di motorizzazioni includendo soluzioni ibride a benzina e elettriche. Il compito di spingere le vendite del marchio è affidato a Jim Baumbick la cui divisione dovrà sviluppare nuovi prodotti che possano essere di rilievo per i consumatori europei.