Esselunga: SCONTI pazzeschi su elettrodomestici speciali ti aspettano

Se ami l’odore degli elettrodomestici nuovi allora preparati: le offerte Esselunga ti stanno chiamando per nome, e forse stanno anche bussando alla tua porta con l’insistenza tipica di chi sa di avere un’occasione da non perdere. Immagina di entrare nel reparto promozioni e di essere accolto da una fila di lavatrici e frigoriferi più entusiasti di te all’idea di unirsi alla tua famiglia. Perché sì, diciamocelo, un elettrodomestico nuovo non è solo una macchina: è un coinquilino che non si lamenta mai, non occupa posto sul divano e soprattutto non mangia il tuo cibo dal frigorifero. Come resistere al fascino di prodotti che promettono di rendere il bucato brillante come un diamante, di asciugare calzini con dedizione monastica o di tenere al fresco i tuoi tesori culinari? Preparati dunque a un viaggio tra occasioni folli!

Tutte le offerte Esselunga che non sapevi di desiderare

Esselunga propone la lavatrice HAIER a 549 euro, mentre l’asciugatrice HAIER ti fa l’occhiolino a 579 euro. Sempre da Esselunga trovi il frigorifero combinato HAIER a 459 euro, perfetto per chi ama l’ordine ma anche lo spuntino di mezzanotte. Esselunga non si ferma e mette sul piatto la lavatrice Crystal Clean SAMSUNG a 389 euro insieme all’asciugatrice SAMSUNG a 529 euro, ideali per chi vuole un bucato che profuma di trionfo. Nel regno Esselunga trovi anche il frigorifero combinato SAMSUNG a 599 euro, la lavatrice HOOVER a 349 euro, l’asciugatrice HOOVER a 459 euro e persino la lavasciuga HOOVER a 449 euro per i più indecisi. Esselunga pensa anche al fresco quotidiano con il frigorifero doppia porta statico WHIRLPOOL a 349 euro e chiude in bellezza con la lavatrice DAYA a 229 euro.