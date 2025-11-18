TikTok annuncia l’arrivo dei canali broadcast

TikTok punta a rafforzare il legame tra creator e follower. Ciò grazie all’introduzione dei Bulletin Board, canali dedicati che permettono agli autori di contenuti di condividere aggiornamenti e materiali esclusivi. La novità si inserisce in un panorama di social media sempre più orientato a forme di comunicazione mirata e controllata. Ciò dove i fan possono seguire da vicino i propri creatori preferiti senza intasare le conversazioni con messaggi. L’utilizzo dei Bulletin Board non è aperto a tutti. Per creare un canale, i creator devono avere almeno 18 anni e un minimo di 50.000 follower. Una volta attivato, il canale invia una notifica iniziale ai follower invitandoli a iscriversi. Successivamente, il link di adesione resta sempre visibile sul profilo del creator, sotto la biografia. Ogni nuovo post pubblicato genera notifiche automatiche nella casella di posta degli iscritti.

Ecco come funziona la nuova opzione su TikTok

I contenuti possono assumere diverse forme. Si parla di brevi messaggi di testo fino a 1.000 caratteri, foto e le cosiddette “card”. La pubblicazione è limitata a tre post al giorno, una misura pensata per garantire la qualità dei contenuti e non sovraccaricare gli utenti. I creator possono, inoltre, personalizzare il canale con nome, immagine e descrizione. Mentre in caso di chiusura il canale resta di sola lettura per 30 giorni prima della cancellazione definitiva.

Alcuni editori e artisti musicali hanno già testato la funzione, tra cui People Magazine. Tra le possibilità più interessanti c’è l’integrazione musicale. I creator possono aggiungere brani tramite la funzione “Add To Music App”, permettendo ai follower di salvare la traccia direttamente sul proprio servizio di streaming preferito.

Con i Bulletin Board, TikTok si allinea a una tendenza più ampia del settore. Ovvero trasformare la comunicazione in flussi organizzati e dedicati. I quali favoriscono la fidelizzazione e il coinvolgimento del pubblico. La funzione non solo rafforza il rapporto tra creator e fan, ma suggerisce anche scenari futuri per le strategie di contenuto dei social media.