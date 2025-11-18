FRITZ!Repeater 1700: un ripetitore WiFi 7 di alta qualità – Recensione

FRITZ!, la vecchia AVM, da sempre mostro sacro del settore del networking, ha portato recentemente in Italia il nuovissimo FRITZ!Repeater 1700, un ripetitore WiFi che, oltre a garantire prestazioni eccezionali, in termini di capacità di estendere al massimo la rete WiFi di casa, apre le porte dei prodotti di questo tipo anche al WiFi 7 di ultima generazione, dimostrando la grande capacità dell’azienda di lanciare sul mercacto dispositivi stabili e facili da integrare all’interno della propria rete domestica. Conosciamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

FRITZ!Repeater 1700 non si discosta per nulla dagli standard a cui l’azienda ci ha abituati in passato (leggete qui la nostra ultima recensione), difatti il prodotto è realizzato interamente in plastica, con una triplice colorazione Bianco/Rossa/Grigia, puntando fortissimo su un design che prevede linee pulite e senza troppi fronzoli. La simmetria la fa da padrona, con dimensioni che raggiungono 80 x 80 x 37 millimetri, il suo form factor quadrato lo rende estremamente facile da posizionare praticamente ovunque, dato un ingombro pressoché minimo (il peso è di 160 grammi). Lo stesso design, nonostante venga mutuato dai device del passato, resta iconico e adatto ad ambienti sia moderni che leggermente più datati, riuscendo ad integrarsi perfettamete senza disturbare in alcun modo l’arredamento.

Il prodotto presenta un’estetica chiara e pulita, è presente solamente un singolo pulsante fisico nella parte superiore (di colore rosso e dalla finitura gommata), da utilizzare per effettuare il pairing diretto con la rete WiFi, velocizzando la procedura d’installazione. I materiali utilizzati per la sua realizzazione, sebbene sia interamente plastici, sono resistenti e affidabili, oltre che duraturi temporalmente, proponendosi perfettamente come un prodotto che potrà essere utilizzato senza problemi per tanto tempo.

Installazione

Uno degli aspetti di maggior successo dei vari prodotti FRITZ! è chiaramente la facilità d’installazione e di utilizzo, ancora di più quando parliamo di repeater. Il dispositivo in questione non funziona a batterie, né richiede un cavo per il suo corretto funzionamento, difatti l’utente non deve fare altro che estrarlo dalla confezione (minimale e priva di qualsiasi accessorio al suo interno, se non un comodissimo cavo ethernet), collegarlo alla presa di corrente (sfruttando appunto la presa integrata posteriormente), attende il tempo necessario al suo avvio e premere l’unico pulsante fisico, il tasto Connect, presente sulla parte superiore (solo dopo aver attivato il “pairing” dal router di casa). Le operazioni di base per garantire il corretto funzionamento del dispositivo sono terminate, chiaramente esiste un’alta possibilità di personalizzazione e di approfondimento, ma se non volete perdervi in modifiche particolari delle impostazioni, anche fermandovi qui avete tra le mani un prodotto che funziona alla perfezione e non richiede altri interventi.

Hardware e Specifiche

FRITZ!Repeater 1700 è un ripetitore wireless, il suo scopo principale consiste nel ripetere il segnale WiFi del vostro router/modem di casa, estendendo il più possibile lo stesso (da qui anche il suo nome di range extender) fino a raggiungere le aree più remote degli ambienti, dove il segnale originario non sarebbe in grado di arrivare. Per farlo, il prodotto in oggetto si affida alla tecnologia più recente in termini di telecomunicazioni: il WiFi 7 (o 802.11be). Protocollo che porta con sé importanti migliorie nella velocità, nell’efficienza e nalla capacità gestionale.

La banda su cui gli utenti possono fare affidamento è molto ampia, difatti parliamo di 3600 Mbit/s complessivi, suddivisi in una velocità massima teorica di 688Mbit/s nella banda a 2,4GHz, e di 2.880 Mbit/s in quella a 5GHz. La struttura si affida al 2×2 MIMO, per una gestione perfettamente intelligente di tutti i flussi dei dati, riuscendo ad aumentare la stabilità, nel momento in cui più dispositivi risultano essere simultaneamente collegati. Peccato più che altro per la “limitazione” legata al suo essere “solo” un dual-band e non tri-band, con il WiFi 7 avrebbe potuto aprirsi anche alla 6GHz, rendendolo ulteriormente versatile e aprendo le porte anche ai dispositivi elettronici più recenti.

Sulla superficie non si trovano connettori o porte fisiche, se non per la presenza di una singola porta LAN gigabit (il che significa collegamento fino 1 GBps), utile per collegare via cavo dispositivi di vario genere, quali possono essere console da gioco, PC desktop, smart TV e similari. In questo modo FRITZ!Repeater 1700 funge da access point fisico, facilitando l’accesso alla rete da parte di dispositivi che di base non hanno il WiFi, o semplicemente si troverebbero troppo lontani dal router/modem per godere di una rete stabile e affidabile.

Non temete problemi di sicurezza di vario genere, il prodotto è perfettamente compatibile con WPA3, lo standard più avanzato per quanto riguarda la cifratura del traffico dati. I consumi non sono elevati, dovendo sempre essere collegato ad una presa di corrente, il prodotto raggiunge un consumo medio di 4W, che vengono raddoppiati con carico elevato (circa 8,4W), ma senza mai surriscaldarsi o palesare problematiche di vario genere.

Sistema operativo e Utilizzo

Ciò che rende i prodotti FRITZ! decisamente migliori degli altri, è sicuramente la presenza di un sistema operativo, quale è FRITZ!OS, nettamente di livello superiore alla concorrenza. Una piattaforma software che negli anni ha dimostrato di essere estremamente matura e completa, riuscendo a trasformare un ripetitore wireless in un vero e proprio dispositivo intelligente. Accedere alla sua interfaccia è semplicissimo: bastano un browser e la password che troverete inclusa in confezione (ma è possibile sfruttare anche l’applicazione mobile dedicata, compatibile sia con iOS che con Android). Una volta collegati, le possibilità di personalizzazione sono quasi infinite, potendo controllare quali sono i dispositivi connessi, verificare il traffico dati, creare reti ospiti e molto altro ancora. Tutto viene organizzato in sezioni facilmente raggiungibili e comprensibili, anche da parte degli utenti meno esperti e avvezzi alla tecnologia.

La gestione Mesh facilita ulteriormente la vita al consumatore, proprio perché una volta collegato il FRITZ!Repeater 1700 al router di casa, questi va a ereditare tutto il necessario (come password, protocolli di sicurezza, configurazioni e SSID), senza creare una rete extra, ma integrandosi alla perfezione nell’originaria, semplicemente estendendone il segnale. In altre parole vi ritroverete ad avere un’unica grande rete, senza la necessità di cambiare connessione nel momento in cui vi spostate da una stanza all’altra.

In termini prestazioni, il dispositivo ci ha letteralmente stupiti a partire dalla stabilità del segnale, con throughput vicino ai valori dichiarati sulla banda dei 5GHz, considerando un ambiente domestico in un condominio dalle pareti sufficientemente spesse. La stabilità si è mantenuta anche durante i test effettuati con videochiamate, trasferimenti di file o accesso a contenuti streaming in 4K HDR; volendolo spingere al limite congestionando la rete con tanti dispositivi collegati simultaneamente, il prodotto si è dimostrato intelligente e perfettamente in grado di distribuire dinamicamente la banda, riducendo al minimo il rischio di saturazione.

Conclusioni e Prezzo

In conclusione FRITZ!Repeater 1700 è chiaramente un prodotto che consigliamo ad occhi chiusi a tutti gli utenti che sono alla ricerca di un ripetitore WiFi, che si apra verso il protocollo di nuova generazione, mettendo a disposizione una banda sufficientemente ampia e ricca. I 3600 Mbit/s effettivamente disponibili sono perfetti per dare la possibilità a tutti i dispositivi di collegarsi senza troppa difficoltà, sempre dando la precedenza ai modelli che vogliono appoggiarsi ai 5GHz (sicuramente i più diffusi). Potendo fare affidamento sul WiFi 7, si riesce sicuramente a godere di una perfetta gestione della banda, con capacità estrema di gestire momenti di congestione con richieste provenienti da più parti, senza mai portare all’instabilità della rete o difficoltà di connessione di vario genere.

I plus di un prodotto di questo tipo sono sostanzialmente un paio: in primis il sistema operativo, più volte abbiamo elogiato nel corso delle nostre recensioni FRITZ!OS, definendolo a mani base il miglior OS in circolazione, sia per quanto riguarda la semplicità di utilizzo che per le possibilità di personalizzazione. Dall’altro lato è proprio la facilità d’installazione ciò che rende FRITZ!Repeater 1700 un prodotto adatto a tutti, un device sostanzialmente plug&play sul quale ogni utente può fare effettivamente affidamento, anche nel momento in cui non dispone di conoscenze tecniche di alcun tipo. Il supporto alla rete WiFi mesh è infine la ciliegina sulla torta: molto spesso quando si acquistano range extender viene creata una rete WiFi aggiuntiva, cosa che non accade nel momento in cui avete un FRITZ!Box e un FRITZ!Repeater, capace quest’ultimo di integrarsi e ereditare tutto il necessario dalla rete originaria, andandola solamente ad estendere, senza modifiche particolari o richiedere al consumatore finale il collegamento a SSID differenti.

FRITZ!Repeater 1700 può davvero rappresentare un noto intelligente della vostra rete domestica, dimostrandosi una scelta eccellente per tutti. Il prodotto recensito può essere acquistato oggi a un prezzo di listino di 119,99 euro, una cifra che a prima vista può apparire superiore alle media, ma che allo stesso tempo risulta essere perfettamente in linea con le aspettative per un prodotto FRITZ!. Come spesso in passato abbiamo sottolineato, la qualità si paga, e questo prodotto ne nasconde veramente tantissima.