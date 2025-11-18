Cloudflare va in blackout: gran parte del web fuori servizio | RIPRISTINO IN CORSO

Il pomeriggio è stato segnato da un disservizio di ampia portata che ha colpito Cloudflare, uno dei pilastri tecnici su cui si appoggiano una moltissima piattaforme online. La società fornisce servizi essenziali per accelerare il caricamento delle pagine e proteggerle da attacchi, motivo per cui un malfunzionamento può creare disagi a catena su una fetta consistente del web.

Secondo le prime comunicazioni ufficiali, il problema è stato rilevato intorno alle 12:17 italiane. In quella fase i disservizi erano limitati, ma nel giro di una mezz’ora la situazione è peggiorata sensibilmente, con un aumento dei siti non raggiungibili. Alle 12:48 l’episodio è entrato in una fase critica. Cloudflare ha confermato di essere a conoscenza dell’anomalia e ha dichiarato che la questione riguarda “potenzialmente diversi clienti”, lasciando intendere una diffusione su più segmenti della rete.

Il messaggio indicato nella dashboard parla chiaramente di “problemi riscontrati nella rete globale Cloudflare”, un’espressione che evidenzia un guasto esteso e in corso di indagine. La società ha promesso aggiornamenti appena disponibili, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause né sulle aree più colpite.

Impatti estesi e difficili da quantificare

Data l’enorme diffusione di Cloudflare, risulta praticamente impossibile stilare un elenco completo dei siti coinvolti. Molte piattaforme che fanno uso dei suoi servizi risultano irraggiungibili o mostrano errori intermittenti. Tra i nomi emersi nelle prime segnalazioni compare anche X, il social network di Elon Musk, ma la lista reale è sicuramente molto più lunga.

Questo episodio richiama alla memoria un evento simile avvenuto poche settimane fa, quando un’interruzione dei servizi AWS aveva provocato anomalie in varie parti del mondo. In quel caso molti avevano collegato i disservizi a errori di configurazione o sovraccarichi imprevisti. Le prime indicazioni attuali, però, non suggeriscono alcun legame con AWS: il problema sembra circoscritto esclusivamente a Cloudflare.

In attesa di comunicazioni più precise, la situazione resta fluida. Ciò che emerge con chiarezza è la fragilità di un web costruito su poche infrastrutture centrali, dove un singolo malfunzionamento può generare problemi a cascata per milioni di utenti e aziende. Cloudflare sta lavorando per individuare l’origine del disservizio e ristabilire la normale operatività nel più breve tempo possibile.