Ad
mercoledì, Novembre 19, 2025
Unieuro: un VOLANTINO speciale ricco di PROMO da capogiro

Le nuove promozioni di Unieuro mettono energia e curiosità in ogni casa con prezzi che rendono difficile resistere alla tentazione di aggiornarsi subito.

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
C’è qualcosa di irresistibile quando scatta la stagione delle offerte da Unieuro. È come quella sensazione di trovare un tesoro nel cassetto o scoprire che il tuo film preferito è tornato in streaming. Tutto brilla di quella voglia di dire “questa volta sì, mi concedo qualcosa di nuovo”. Mentre scorri le promozioni del mese del Black Friday, ti ritrovi a pensare che forse questo è il momento perfetto per dare una rinfrescata al tuo mondo digitale e casalingo. Perché sì, a volte basta un nuovo gadget da Unieuro per far cambiare umore a un’intera settimana.

Tutto quello che Unieuro ha deciso di farti desiderare

Il protagonista assoluto è l’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento a 349 euro, pronto a diventare il tuo strumento preferito per tutto: dal lavoro alle maratone di serie. Accanto a lui, l’Apple Pencil (USB-C) a 80 euro trasforma ogni pagina in un terreno di creatività. E se sei di quelli che perdono tutto, Unieuro pensa a te con l’Apple AirTag (confezione da 1) a 29 euro, la piccola magia che ti salva dallo stress delle chiavi smarrite. Per chi punta al comfort domestico, la Hotpoint Ariston Active 40 Lavatrice NF825WKIT 8kg Antimacchia è tua a 299,90 euro, mentre l’Apple Watch SE GPS 44mm Mezzanotte ti accompagna con stile a 199 euro.

Il tocco aromatico arriva con la De’Longhi STILOSA EC235.BK Macchina da Espresso e Cappuccino a 99,99 euro, mentre la potenza pulente del Dyson V8 Advance ti conquista a 279 euro. Chiude la parata tecnologica la Xiaomi TV A 32″ HD Smart TV a 139,99 euro e l’elegante Apple iPhone 17 Pro 256GB Blu Profondo a 1299 euro. Tutto questo firmato Unieuro, dove la convenienza diventa quasi contagiosa e il “ci penso” si trasforma facilmente in “lo prendo!”.

Rossella Vitale

