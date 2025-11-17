Amazon da PAZZI: Xiaomi 15 Ultra è in sconto di 500 euro

Una promozione più unica che rara vi attende in questi giorni su Amazon, arriva la possibilità di acquistare lo Xiaomi 15 Ultra, top di gamma della scorsa generazione, con un prezzo finale di vendita fortemente ribassato rispetto al listino iniziale, così da essere sicuri di poter spendere poco su un device di altissima qualità generale.

Uno dei migliori device attualmente in circolazione, a partire dal display LTPO AMOLED da 6,73 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1440 x 3200 pixel, con densità di 521 ppi, che si appoggia anche a un refresh rate a 120Hz (variabile dinamicamente fino a 1Hz), sempre con 16 milioni di colori e protezione Xiaomi Shield Glass 2.0. La sua densità, di 521 ppi, garantisce ad ogni modo una qualità e un dettaglio sopraffini, anche di livello nettamente superiore alla media.

Il processore non poteva che essere un vero e proprio must have per il 2025, essendo a tutti gli effetti il Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con una frequenza di clock a 4,32GHz, che viene accoppiato dalla presenza di una GPU Adreno 830, con alle spalle anche 16GB di RAM e tanta memoria interna (che ricordiamo non essere espandibile con microSD). Il comparto fotografico è davvero ricchissimo: sono presenti quattro sensori rispettivamente da 50, 50, 200 e 50 megapixel, per scatti fotografici di altissimo livello.

Solo con il canale Telegram @codiciscontotech potete avere le offerte Amazon e tutti i codici sconto gratis in esclusiva assoluta sul vostro smartphone.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Amazon riserva uno sconto folle sullo Xiaomi 15 Ultra

Lo sconto applicato direttamente sullo Xiaomi 15 Ultra vi lascerà letteralmente a bocca aperta, per la possibilità di raggiungere un risparmio ben superiore alle più rosee aspettative. Si parte da un listino di 1499 euro, per scendere di circa 500 euro, e arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento finale di soli 999,90 euro. Se lo volete acquistare, con garanzia di 24 mesi, dovete collegarvi qui.