AirPods Pro 3

Apple non perde tempo. A poche settimane dal debutto delle AirPods Pro di terza generazione, l’azienda starebbe già lavorando a una variante inedita che promette di ridefinire il concetto stesso di auricolare “smart”. Le informazioni arrivano come sempre da Mark Gurman di Bloomberg, voce tra le più autorevoli sul mondo Apple, che nella sua newsletter Power On ha delineato i tre cambiamenti chiave che caratterizzeranno la prossima generazione di AirPods Pro: tempistiche di rilascio, lineup e prezzo.

Arrivo anticipato: lancio previsto nel 2026

Il primo elemento di novità riguarda il ritmo di aggiornamento. Tradizionalmente, Apple rinnova la serie Pro ogni tre anni: le AirPods Pro originali sono arrivate nel 2019, le seconde nel 2022 e le terze nel 2025. Tuttavia, secondo Gurman, il prossimo modello potrebbe arrivare già nel 2026, probabilmente in autunno, rompendo quindi con la cadenza triennale classica. Questa mossa non sarebbe casuale: si tratterebbe infatti non di una vera e propria “quarta generazione”, ma di una variante premium delle attuali AirPods Pro 3, destinata a introdurre nuove tecnologie senza sostituire del tutto il modello esistente.

Due versioni di AirPods Pro 3: una standard e una “intelligente”

La seconda grande novità riguarda la struttura della gamma. Proprio come avvenuto con le AirPods 4 “base” (disponibili in versione con o senza cancellazione attiva del rumore), anche la linea Pro si sdoppierà:

AirPods Pro 3 standard, che continueranno a rappresentare il modello di riferimento;

AirPods Pro 3 IR Edition, una versione più avanzata dotata di micro-fotocamere a infrarossi integrate.

Queste microcamere serviranno a rilevare movimenti, gesti e la posizione del viso, creando un nuovo livello di interazione con Apple Intelligence, l’assistente AI proprietario introdotto su iOS 26. In pratica, le AirPods Pro potranno “capire” dove guarda l’utente o riconoscere piccoli gesti della testa, integrandosi con funzioni come il controllo dello sguardo, la trascrizione contestuale e l’interazione naturale con Siri.

Si parla quindi di un dispositivo che non è solo un paio di cuffie, ma un nodo intelligente dell’ecosistema Apple, capace di dialogare con Vision Pro, iPhone e Mac in modo ancora più immersivo.