mercoledì, Novembre 19, 2025
Unieuro: ultimi giorni per queste PROMO da FAVOLA per la cucina

Con Unieuro la casa diventa un laboratorio di sapori, dove il design incontra la praticità e ogni elettrodomestico aggiunge un tocco di genio domestico.

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
unieuro

Unieuro ti mette davanti un mondo di elettrodomestici che non solo funzionano, ma fanno pure scena, senza prosciugarti il conto. Il bello è che puoi trasformare la tua cucina in un regno di praticità e design, dove tutto fila liscio, anche la lavastoviglie. E quando ti capita di aprire il forno e scoprire che il pollo è perfetto, ti sentirai in sintonia con un marchio che capisce la tua voglia di tecnologia utile. Unieuro non ti vende solo prodotti: ti propone un piccolo upgrade di vita, una coccola fatta di acciaio inox, tasti touch e cotture precise.

Le offerte Unieuro che sanno di convenienza

Nella selezione Unieuro, la cucina trova i suoi eroi. C’è la Candy CIP 3E7L0W integrata totale da 13 coperti, classe E, a 379,90 euro, per chi vuole tutto pulito senza fatica. Se invece punti alla potenza, la Hisense HV16A da 16 coperti, classe A, ti conquista a 499,99 euro. Non manca il tocco caldo con il forno Candy Idea FIDCP X625 LIT da 70 litri, nero e inox, a 229,90 euro, mentre il frigorifero Beko BCNA275E4SN Total No-Frost da 177,5 cm ti tiene tutto in ordine a 599,90 euro. Unieuro pensa anche a chi ama le sfide con il forno Electrolux COFFP46TX0 pirolitico a 399,90 euro, oppure il piano a induzione Smeg SI2641D nero a 299,90 euro.

Se il tuo sogno è un frigo da incasso, Unieuro ti lancia il De’Longhi F6DP220EH da 220 litri, classe E, a 279,90 euro. E per chi non vuole rinunciare a nulla, ci sono il forno Hisense BI64213EPX da 77 litri e 3500 W inox a 269,90 euro e il piano Electroline IHES2D30F a due zone slider a 149,99 euro. Ogni proposta Unieuro ha un obiettivo chiaro: rendere la tua cucina un posto dove ti piace davvero stare.

