Steam: Valve modifica il negozio e annuncia allargamento pagine

Quando si tratta di vendere il modo in cui la merce viene esposta senza alcun dubbio, rivendica una certa importanza, questo discorso vale sia per i negozi fisici ma anche per quelli digitali e quando si parla di negozi vegetali nel mondo dei videogiochi, ovviamente uno store che subito salta la mente degli appassionati e quello di Valve, stiamo parlando di Steam, lo store infatti annovera tantissimi videogiochi e come ogni altra piattaforma digitale gode gli aggiornamenti costanti che mirano a renderlo più godibile per gli utenti.

Restando in tema con quanto scritto sopra oggi vi parliamo di un cambiamento che Valve ha applicato al proprio store per renderlo decisamente più fruibile e permettergli di visualizzare più dettagli e contenuti direttamente a schermo, nello specifico la società ha annunciato che le pagine dello store sono state allargate da 940 pixel a 1.200 pixel.

Tutto funziona

La società nonostante abbia dunque aumentato la dimensione delle pagine le quali di conseguenza godendo di una migliore risoluzione potranno includere un maggior numero di elementi, a rassicurato gli utenti sottolineando come questi ultimi verranno visualizzati nel modo corretto, non genereranno caos e si adatteranno perfettamente a tutti i dispositivi, anche quelli che hanno una risoluzione più bassa di quella utilizzata, l’azienda infatti ha dimostrazione delle sue convinzioni ha testato il tutto su un vecchio iPod, dimostrando come quest’ultimo potesse tranquillamente riprodurre la pagina che ovviamente veniva abbondantemente rimpicciolita.

Per il resto la società ha annunciato ulteriori modifiche alla pagina pensate per migliorare il layout di tutte le funzionalità disponibili inserendo al suo interno piccoli cambiamenti che non puntano tanto a rivoluzionare l’esperienza d’uso dello store, bensì a renderla decisamente migliore, sono state infatti inserite delle diversificazioni tra le varie sotto piattaforme presenti che ovviamente consentono agli utenti di discriminare meglio i singoli elementi, sembra proprio che Valve abbia voluto mettere ordine.