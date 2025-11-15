Google Maps ora ha una rivale: ecco l’app europea che lancia la sfida

Nel panorama delle app di navigazione dominate da colossi come Google Maps e Waze, si affaccia una nuova alternativa completamente europea. Si chiama Roole Map ed è un’app gratuita sviluppata in Francia da Roole, società specializzata in mobilità e assicurazioni auto. L’app è priva di pubblicità e fa dell’indipendenza tecnologica il suo punto di forza, basandosi esclusivamente su server e tecnologie europee.

Non si tratta di un debutto assoluto: Roole Map è disponibile già da tre anni per iOS e Android, ma la crescita recente nel mercato francese ha attirato l’attenzione. Secondo i dati più aggiornati, l’app ha superato 220.000 download e conta oltre 50.000 utenti attivi al mese. Il progetto ha anche ottenuto la certificazione Origine France Garantie, garanzia che tutto il processo di sviluppo e gestione avviene interamente in Francia, a testimonianza di una reale indipendenza dai grandi ecosistemi statunitensi.

Navigazione completa, dati aggiornati e attenzione alla mobilità elettrica

Le funzionalità di Roole Map non hanno nulla da invidiare ai concorrenti più noti. L’app offre navigazione in tempo reale, aggiornamenti sul traffico, informazioni sui pedaggi autostradali, disponibilità di parcheggi aperti 24 ore su 24e segnalazioni ufficiali degli autovelox. Una delle sue peculiarità è l’attenzione verso i veicoli elettrici: l’app mostra la posizione delle colonnine di ricarica, permettendo di filtrare i risultati per tipo di connettore, potenza e operatore.

Roole Map segnala inoltre i prezzi dei carburanti in tempo reale, integrando le informazioni provenienti da fonti istituzionali come il governo francese, la piattaforma Girève e il comparatore Chargeprice, per garantire la massima affidabilità dei dati.

L’app è pienamente compatibile con Android Auto, Apple CarPlay e Android Automotive, consentendo una perfetta integrazione con i sistemi di bordo dei veicoli moderni.

Per il momento, Roole Map è disponibile soltanto in Francia, ma il rilascio in Italia è già pianificato per i prossimi mesi, segnando il primo passo di un’espansione europea destinata a portare un vento di novità nel settore dei navigatori digitali.