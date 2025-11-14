Samsung, svelati i cambiamenti nelle fotocamere previsti per i Galaxy S26 e S26 Plus

In queste ore stanno emergendo nuovi dettagli relativi alla famiglia Galaxy S26, la prossima serie di smartphone top di gamma realizzata da Samsung. Le indiscrezioni sembrano puntare su un nuovo approccio da parte del brand, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico.

Samsung sembra intenzionata a mantenere il comparto fotografico pressoché invariato rispetto ai modelli precedenti. Dopo aver analizzato i sensori che, presumibilmente, arriveranno sui Galaxy S26 Ultra, possiamo scoprire le ottiche che saranno equipaggiati sui Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus.

Stando a quanto emerso dal leaker SmartPrix, le novità attese sui prossimi modelli in campo fotografico saranno limitate. Precedenti report indicavano che i due flagship avrebbero adottato un nuovo sensore ultragrandangolare da 50 MP ma sembra che questo nuovo sensore non sarà utilizzato.

Samsung potrebbe apportare piccoli cambiamenti al comparto fotografico della famiglia Galaxy S26 sia lato hardware che software

Entrambi i dispositivi potranno contare sulla fotocamera ultragrandangolare Sony IMX564 da 12 MP. Si tratta dell’ottica già utilizzata in precedenza sui precedenti modelli. Tuttavia, il leaker si aspetta anche alcuni cambiamenti per migliorare la qualità degli scatti.

Per quanto riguarda la fotocamera principale, Samsung adotterà il nuovo sensore ISOCELL S5KGNG da 50 megapixel. Nonostante le dimensioni saranno le stesse del modulo dello scorso anno, le novità hardware e software dovrebbero migliorare la resa delle fotografie.

Inoltre, l’azienda coreana potrebbe modificare anche la fotocamera teleobiettivo con zoom a 3x dovrebbe passare da 10 MP a 12 MP. Il sensore individuato da Samsung dovrebbe essere l’ISOCELL S5K3LD che verrà utilizzato su tutti i modelli previsti per il prossimo anno.

Oltre alle novità hardware, l’azienda coreana introdurrà anche il nuovo codec Advanced Professional Video (APV). Grazie alla tecnologia software di nuova generazione, sarà possibile registrare video in risoluzione 4K a 60 FPS sia con la fotocamera anteriore che con quella posteriore.

Il debutto della famiglia Galaxy S26 è attesa per febbraio del prossimo anno; quindi, non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.