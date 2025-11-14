Batteria auto ibride Plug-in, lo studio ADAC svela la vera durata delle auto PHEV

Quanto dura realmente la batteria di un’auto ibrida Plug-in? È una domanda che molti automobilisti si pongono, soprattutto chi valuta l’acquisto di un modello PHEV. A tal proposito, l’ADAC, in collaborazione con Aviloo, azienda specializzata nella diagnostica delle batterie, ha analizzato oltre 28.500 accumulatori di auto ibride Plug-in per capire quanto queste batterie resistano nel tempo. I risultati dello studio sono incoraggianti. E’ stato infatti riscontrato che il degrado resta entro i limiti previsti, e nella maggior parte dei casi la batteria dura quanto l’auto stessa.

Auto ibride Plug-in, differenze tra marchi e consigli per l’acquisto dell’auto usata

L’analisi ha valutato lo stato di salute (SoH) delle batterie fino a 200.000km di percorrenza, mostrando che il processo di invecchiamento procede in modo graduale e senza cali improvvisi. Il fatto che le batterie delle auto PHEV siano più piccole rispetto a quelle delle vetture elettriche pure non compromette la loro longevità, anche se vengono ricaricate più spesso. I dati però evidenziano anche differenze legate alle abitudini di utilizzo. Nello specifico chi guida più spesso in modalità 100% elettrica tende a registrare un degrado leggermente più rapido, dovuto al numero maggiore di cicli di carica e scarica.

Lo studio di ADAC e Aviloo mette in luce anche notevoli differenze tra le varie auto ibride Plug-in presenti sul mercato. I modelli Mercedes si distinguono per una stabilità della capacità fino a 200.00km. Ad essi seguono Volkswagen e Volvo, che mostrano valori di degrado minimi anche in caso di uso intensivo in modalità elettrica. BMW presenta risultati più variabili, influenzati dalle abitudini di guida, mentre Mitsubishi evidenzia un calo iniziale più marcato che poi si stabilizza nel tempo. Per i modelli Ford, invece, il campione di test è troppo ridotto per trarre conclusioni definitive, ma i primi dati indicano una perdita di capacità più rapida.

Dai dati raccolti emerge che il SoH medio delle auto ibride Plug-in resta elevato anche dopo percorrenze consistenti. Insomma, secondo ADAC, questi risultati dimostrano che un’auto ibrida Plug-in ben mantenuta può garantire prestazioni stabili per l’intera durata del veicolo. Per chi intende acquistare un’auto PHEV usata, è comunque consigliato verificare lo stato di salute della batteria.