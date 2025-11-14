Amazon, SORPRESA Black Friday 2025: le offerte al 70% di sconto sono disponibili

Correre dietro a tutte le offerte che Amazon propone è davvero difficile ed è per questo che anche oggi proponiamo una soluzione esclusiva e gratuita, ovvero il nostro canale Telegram ufficiale. Ce ne sono diverse di opportunità da prendere al volo adesso, ma entrando nel nostro canale sarà tutto molto più semplice; entra cliccando qui.
Diventa sicuramente più facile risalire agli sconti migliori che Amazon pubblica quando si ha a che fare con una realtà di questo genere. Sono i nostri autori a setacciare infatti il sito e-commerce più famoso del mondo ogni giorno per riuscire ad indicare ogni dispositivo appartenente al mondo della tecnologia che rappresenta in quel momento un vero affare. Ricordiamo che è tutto gratuito per chiunque. Tanti utenti si sono trovati molto bene con questa soluzione e di certo la sfrutteranno durante il Black Friday che ormai è in arrivo.
Amazon: nuove offerte disponibili, parte il Black Friday in anticipo
Con queste nuove offerte che Amazon ha presentato al pubblico, ci sono svariate sorprese. Diversi prodotti in sconto già nelle scorse settimane, sono tornati ma con prezzi ancora più bassi come si può vedere da questa lista sottostante:
TCL 98Q6C 98″ QD-Mini LED SMART TV, 4K HDR Premium 1000nits, con tecnologia Google TV (Dolby Vision IQ e Atmos, sistema audio Onkyo 2.1, Motion Clarity Pro a 144 Hz, Game Master), PREZZO: 1.599,00€, LINK;
Gigabyte GAMING A16 Laptop – 16″, 165Hz WUXGA, Intel Core i7-13620H, GPU RTX 5060, 16GB DDR5, 1 x SSD Gen4 da 1TB, DOS, Garanzia di 2 anni, Dolby Atmos, GAMING A16 CVHI3IT894SD, PREZZO: 1.209,50€, LINK;
Google Pixel 10 Pro – Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3″ – Grigio argento, 128GB, PREZZO: 854,00€, LINK;
Logitech MX Master 4, mouse wireless ergonomico con feedback tattile ad alte prestazioni, scorrimento ultraveloce, ricarica USB-C, Bluetooth, Windows, macOS – Grafite, PREZZO: 129,99€, LINK;