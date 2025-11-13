Steam si rinnova: Valve amplia le pagine dello Store e aggiorna l’interfaccia

Valve ha annunciato un nuovo aggiornamento per lo Store di Steam, che introduce un ampliamento delle pagine del negozio. Dopo i test condotti durante l’estate sul canale beta, la società ha deciso di rendere le pagine più larghe, passando da 940 a 1.200 pixel. L’obiettivo è offrire una visualizzazione più completa e immersiva dei contenuti, senza compromettere la leggibilità o la navigazione.

Secondo Valve, il nuovo formato rappresenta un “buon equilibrio” tra spazio e usabilità, consentendo di mostrare più elementi sullo schermo senza appesantire l’interfaccia. L’azienda ha inoltre chiarito che l’adattamento sarà dinamico: se la finestra del browser o del client Steam è più stretta, le pagine si ridimensioneranno automaticamente per adattarsi alla larghezza disponibile.

In modo ironico, Valve ha dichiarato di aver testato la compatibilità persino su un vecchio iPod, dove — a detta del team — “funziona in gran parte, anche se tutto diventa molto piccolo”. Un modo simpatico per sottolineare la flessibilità del nuovo design, pensato per garantire una buona esperienza d’uso su qualsiasi dispositivo.

Migliorie visive e maggiore uniformità grafica

Oltre al cambio di dimensione, Valve ha introdotto una serie di ottimizzazioni estetiche che rendono lo Store più coerente e gradevole. I risultati di ricerca ora appaiono più ampi e ogni riga è leggermente più alta, così da lasciare maggiore spazio alle immagini dei giochi, che risultano più grandi e dettagliate. Le pagine dedicate ai bundleincludono ora sfondi più colorati e miniature ingrandite, mentre quelle relative ai consigli interattivi e all’Attività degli amici sono state allargate per una navigazione più omogenea.

Gli hub tematici dello Store, come quelli dedicati ai generi o alle etichette (per esempio “Soprannaturale”), sono stati uniformati per avere la stessa larghezza delle altre sezioni. Anche i Grafici di Steam e l’Hub delle notizie sono stati aggiornati per presentare colori e dimensioni coerenti con il resto dell’interfaccia, eliminando le discrepanze visive presenti in precedenza.

Continuità con gli aggiornamenti precedenti

Questi interventi si aggiungono al restyling dello Steam Trailer Player introdotto a luglio, che aveva migliorato la riproduzione dei video con una nuova interfaccia più flessibile e adattabile. Con il nuovo layout, Valve prosegue dunque nel processo di modernizzazione di Steam, rendendo l’esperienza visiva più chiara, coerente e piacevole per milioni di utenti in tutto il mondo.