Samsung Galaxy Z Trifold, il pieghevole a tre pannelli è realtà

Il Samsung Galaxy Z Trifold è pronto a fare il suo debutto, ma non sarà un prodotto per tutti. Presentato per la prima volta al pubblico durante l’APEC Summit 2025 in Corea del Sud, il nuovo pieghevole rappresenta la visione più estrema di Samsung nel campo dei dispositivi flessibili. Eppure, nonostante l’interesse suscitato, la società ha scelto un approccio prudente e sperimentale, con una produzione ridotta.

Secondo quanto riportato da TheElec, Samsung prevede di realizzare soltanto 20.000-30.000 unità del Galaxy Z Trifold, un numero inferiore perfino alle stime iniziali. E’ come se l’azienda intendesse testare il mercato prima di decidere una possibile espansione. Il dispositivo, infatti, dovrebbe essere distribuito solo in alcuni Paesi selezionati, a un prezzo compreso tra 3.000 e 3.500 dollari.

Galaxy Z Trifold, un esperimento tecnologico per pochi fortunati

In ogni caso, il GalaxyZ-Trifold, non ha mai puntato ai grandi numeri. Questo smartphone rappresenta piuttosto un prototipo di lusso. Una dimostrazione di forza ingegneristica e una finestra sul futuro della mobilità digitale.

Il nuovo Trifold segna infatti un passo avanti nel design dei dispositivi flessibili, introducendo una doppia piega che consente di passare da semplice telefono a tablet in un solo gesto. Le prime immagini dal vivo, diffuse a inizio novembre, mostrano un profilo sottilissimo e un sistema di cerniere riprogettato per garantire resistenza e fluidità. La produzione limitata non è casuale. Come detto, Samsung punta a raccogliere feedback reali da parte dei consumatori e degli sviluppatori per perfezionare la tecnologia in vista di una seconda generazione più matura e accessibile. D’altronde, anche i pieghevoli attuali, come il Galaxy Z Fold 7, rappresentano ancora una mercato di nicchia, con costi elevati e un’adozione lenta. Il Trifold, quindi, è pensato come un manifesto tecnologico, più che come un prodotto di massa.

Insomma, con questa strategia, Samsung dimostra di voler mantenere il controllo sull’innovazione senza correre troppi rischi, investendo su un futuro dove schermi flessibili, design e nuovi form factor potrebbero cambiare radicalmente il concetto di smartphone.