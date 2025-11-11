Ad
ApplicazioniNewsWhatsapp

WhatsApp, torna la truffa del codice a 6 cifre: cosa succede se lo condividi

La Polizia di Stato mette in guardia gli utenti contro il ritorno della truffa del codice di verifica di WhatsApp. Ecco come funziona

scritto da Ilenia Violante 2 Minuti lettura
WhatsApp

In questi giorni online si sta diffondendo una truffa pericolosa che vede in Whatsapp il suo principale canale di sviluppo. In particolare l’ inganno sfrutta il codice a sei cifre che la nota app di messaggistica invia via SMS. Una sequenza numerica che serve a confermare l’identità dell’utente quando cambia dispositivo. I truffatori, fingendosi contatti conosciuti, inviano messaggi come “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, puoi rimandarmelo?”. Se la vittima cede e fornisce il codice ricevuto, perde immediatamente il controllo del proprio profilo.

In pratica, i criminali avviano la procedura di attivazione dell’account WhatsApp sul loro telefono, ma non potendo ricevere l’SMS di verifica, ingannano la vittima spingendola a fornirlo. Una volta ottenuto, possono accedere al profilo, leggere le chat, contattare altri utenti e persino perpetrare ulteriori frodi sfruttando la rubrica della vittima.

Come difendersi dalla truffa WhatsApp e recuperare l’account

La Polizia di Stato conferma che questa tecnica di ingegneria sociale è tornata a diffondersi rapidamente in Italia. Si tratta di un tipo di truffa che sfrutta la fiducia e la disattenzione, facendo leva su richieste apparentemente innocue ma in realtà mirate a sottrarre informazioni sensibili.

Per proteggersi da tutto ciò è fondamentale non condividere mai codici ricevuti via SMS, anche se la richiesta arriva da amici o familiari. In più, non bisogna cliccare su link sospetti e conviene attivare la verifica in due passaggi. Per impostarla bisogna andare su impostazioni di WhatsApp poi Account e infine Verifica in due passaggi, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza con un PIN personale.

Nel caso in cui si cada nella trappola e l’account venga rubato, è possibile tentare il recupero accedendo nuovamente all’app con il proprio numero di telefono e seguendo la procedura di verifica. Inserendo il nuovo codice di conferma, tutti i dispositivi collegati verranno disconnessi automaticamente, compreso quello del truffatore.

Se il PIN di sicurezza è stato modificato, bisognerà attendere circa una settimana prima di poter riprendere l’accesso. Chi invece non riesce a recuperare l’account può contattare l’assistenza WhatsApp tramite il modulo di supporto o all’indirizzo support@whatsapp.com.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !