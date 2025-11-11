PS Plus Extra, rivelato uno dei videogiochi in arrivo a novembre

Come ogni mese, il colosso del gaming Sony si sta preparando per aggiornare il catalogo dei titoli messi a disposizione per tutti i suoi abbonati ai vari piani di PlayStation Plus. L’annuncio ufficiale da parte dell’azienda si terrà durante la giornata di domani 12 novembre 2025. Nonostante manchi quindi poco tempo, sono da poco emersi in rete nuovi rumors e leaks. In particolare, è stato rivelato il nome di uno dei videogiochi che sarà reso disponibile per gli abbonati al servizio di PlayStation Plus Extra.

PlayStation Plus Extra, ecco uno dei videogiochi che sarà incluso a novembre

In queste ultime ore è emerso in rete il nome di uno dei videogiochi che sarà reso disponibile a novembre per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus Extra. Tutto questo a pochissime ore dall’annuncio ufficiale da parte dell’azienda dei nomi di tutti i videogiochi inclusi per gli abbonati.