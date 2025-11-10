Narwal Early Black Friday: sconti shock e tecnologia da sogno in anticipo

Con il Singles’ Day, Narwal inaugura il suo Early Black Friday con una pioggia di offerte irresistibili. Il marchio, tra i cinque principali produttori mondiali di robot aspirapolvere, propone promozioni anticipate e vantaggi straordinari sul Sito Ufficiale. La campagna unisce l’entusiasmo dello shopping di novembre all’esigenza di tecnologie più efficienti per la casa moderna. Perché rimandare se i prezzi più bassi sono già disponibili?

Il Narwal Flow 1-Year Bundle, prima a €1.519, scende a €989. Offre 22.000Pa di aspirazione, sistema FlowWash, Track Mop e acqua riscaldata a 45°C. I 16 ugelli assicurano un lavaggio uniforme, mentre la navigazione intelligente adatta il percorso alle superfici. La funzione CarpetFocus ottimizza la pulizia dei tappeti. Precisione e igiene si fondono in un solo gesto. Accanto, il Freo Z10 Ultra 1-Year Bundle passa da €1.489 a €659. Doppia fotocamera, doppio chip di elaborazione e NarMind Pro AI gestiscono la pulizia con intelligenza. I moci a pressione regolabile lavorano in profondità, mentre l’estensione EdgeReach rimuove la polvere negli angoli. Con 18.000Pa di aspirazione e un funzionamento silenzioso, la casa resta impeccabile senza sforzo.

Sorprese e premi per chi compra Narwal subito

Narwal accompagna l’evento con offerte individuali che anticipano il Black Friday ufficiale. Dal 13 novembre, il Freo Z10 passa da €899 a €459, con un risparmio di €440. Le spazzole DualFlow anti-groviglio catturano peli di animali e capelli senza intasarsi. Pulizia automatica e profonda, perfetta per chi convive con amici a quattro zampe. Il Freo X10 Pro, da €599 a €399, è agile e sottile. Con 11.000Pa di aspirazione e pressione dei moci regolabile, scorre sotto i mobili e raggiunge lo sporco quotidiano più nascosto. Per spazi ridotti, il Freo S, ora a €199 invece di €299, offre semplicità assoluta. La base auto-svuotante 2 in 1 e il comando con un solo pulsante rendono la pulizia immediata.

L’esperienza diventa un gioco con la promozione “Spin to Win” sul sito ufficiale. Ogni partecipante vince un premio garantito: da un Narwal Flow a un Freo Z10 Ultra, fino a buoni sconto da €50, €30 o €10. I codici univoci sono validi fino al 1 dicembre, coprendo l’intero periodo del Black Friday. Per chi desidera il massimo vantaggio, è disponibile anche il Freo Z10 Ultra 2-Year Bundle, con risparmi fino a €930. L’evento unisce la passione per la tecnologia e il gusto dell’affare.