Casio: tornano i Baby-G che diventano anche portachiavi

Casio propone una nuova interpretazione del suo linguaggio visivo. Ciò attraverso la linea Baby-G BGD-10KH. La collezione, lanciata in Giappone, rinnova l’immagine del celebre orologio digitale con un approccio che mescola tecnologia, nostalgia e creatività. Il quadrante, dal design quadrato e compatto, conserva l’impronta estetica che ha reso il modello riconoscibile sin dagli anni Novanta. Introduce, però, un gesto inedito: può essere sganciato dal cinturino e trasformato in un portachiavi o un charm da borsa. Tale meccanismo sposta l’orologio fuori dal polso, invitando a un rapporto più personale e ludico con l’oggetto. Le tonalità pastello scelte (nero, viola, rosa e giallo) accentuano il carattere espressivo della serie. Il dispositivo presenta una cassa in resina opaca e da un supporto a forma di cuore.

Casio presenta i nuovi Baby-G: ecco i dettagli del nuovo dispositivo

Sotto l’aspetto tecnico, la collezione resta fedele alla filosofia Baby-G. Si parte da resistenza all’acqua fino a 10 ATM, autonomia di tre anni, display digitale con retroilluminazione LED e le classiche funzioni Casio. Tra cui fuso orario mondiale ai cinque allarmi giornalieri, passando per cronometro e timer da 24 ore. La scelta di mantenere un impianto digitale tradizionale, privo di funzioni smart, punta a riscoprire la semplicità come valore di design. Il prezzo è stato fissato a 9.900 yen, pari a circa 64 euro. Rendendo il dispositivo accessibile a un pubblico più vasto.

Il debutto ufficiale in Giappone è previsto per novembre 2025. Tale evento segna una nuova tappa nella storia di Casio, che già lascia intravedere un lancio internazionale imminente. Dietro l’aspetto colorato dei Baby-G si legge un’intuizione più profonda. Ovvero quella di un marchio capace di adattare la propria eredità ai linguaggi contemporanei. In tal modo un orologio diventa un simbolo di libertà espressiva. In un mercato sempre più legato all’innovazione tecnologica, Casio risponde con un orologio che diventa un gioco di stile.