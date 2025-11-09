Su Steam continua a resistere Windows 10

A poche settimane dalla fine del supporto a Windows 10, il panorama del gaming su PC mostra i primi effetti. I risultati dell’indagine Hardware & Software Survey di Steam relativi a ottobre 2025 evidenziano un cambiamento in corso. Windows 11 si impone come nuovo standard, ma una parte consistente di utenti resta fedele ai sistemi operativi precedenti. Nel dettaglio, il più recente sistema operativo di Microsoft ha guadagnato 3,18 punti percentuali in un solo mese. Raggiungendo una quota del 63,57% tra gli utenti Steam. L’incremento, coincidente con la data del 14 ottobre (giorno della fine del supporto a Windows 10) indica che la migrazione ha subito un’accelerazione. Eppure, la permanenza del vecchio sistema operativo resta significativa. Con un calo di 3,94 punti, Windows 10 si attesta ancora al 31,14%. Si tratta di quasi un terzo della base dei giocatori, molti dei quali continuano a preferire un ambiente familiare nonostante i potenziali rischi legati alla sicurezza.
Scopriamo le recenti abitudini dei gamer su Steam
La fotografia complessiva conferma il predominio quasi assoluto di Windows, che copre il 94,84% dei sistemi utilizzati. Le alternative restano minoritarie. Linux sale al 3,05%, con Arch Linux come distribuzione di riferimento. Mentre macOS si ferma al 2,11%. Sul fronte hardware, invece, la stabilità prevale sul cambiamento. La scheda grafica più diffusa rimane la NVIDIA RTX 3060 (desktop), che detiene il 4,3% di quota. Seguita dalla RTX 4060 Laptop con 4,1%.
La combinazione più comune tra i giocatori continua a essere basata su 16 GB di RAM, CPU a 6 core, 8 GB di VRAM e una risoluzione 1080p. Elementi che definiscono il profilo del giocatore medio nel 2025: prestazioni solide, ma ancora ancorate a uno standard accessibile.
I dati presentati, letti in prospettiva, suggeriscono che il cambiamento tecnologico procede, ma per gradi. La migrazione verso Windows 11 non è solo una questione di aggiornamento software. Riflette anche il ritmo con cui gli utenti accettano di abbandonare strumenti consolidati nel mondo del gaming per dirigersi verso i cambiamenti offerti dal mondo tech.