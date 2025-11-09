TIM propone Giga Illimitati Red, ecco i dettagli

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano TIM sta proponendo ad alcuni suoi già clienti svariate opzioni aggiuntive di rilievo. Da qualche giorno, in particolare, l’operatore sta proponendo l’attivazione della promo aggiuntiva denominata TIM Giga Illimitati Red. Come suggerisce anche il nome, con quest’ultima gli utenti potranno sfruttare giga pressoché Illimitati per navigare in libertà. Vediamo qui di seguito i dettagli.
TIM propone la nuova opzione aggiuntiva denominata TIM Giga Illimitati Red
TIM Giga Illimitati Red è la nuova opzione aggiuntiva resa disponibile in questi giorni dal noto operatore telefonico italiano TIM. Come già accennato in apertura, con l’attivazione di quest’ultima gli utenti potranno usufruire di giga pressoché Illimitati per navigare letteralmente senza pensieri. Per attivarla, sarà necessario pagare un costo pari a 2,99 euro al mese. L’opzione aggiuntiva non prevede costi per l’attivazione.
Con Giga Illimitati Red si potrà navigare con connettività 4G e connettività 5G in base a quello già previsto dalla propria offerta mobile. Come già detto, questa non è l’unica opzione aggiuntiva proposta in questo periodo dall’operatore. TIM sta infatti proponendo altre opzioni aggiuntive, tra cui le seguenti.
- Giga illimitati 5G: include ogni mese Giga senza limiti per navigare anche con il 5G Ultra di TIM. È previsto un costo pari a 4,99 euro al mese. Sono inclusi 7 giga per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea.
- Giga illimitati Ultra : include ogni mese Giga senza limiti per navigare anche con il 5G Ultra di TIM. È previsto un costo pari a 6,99 euro al mese. Sono inclusi 9 giga per navigare in roaming nei paesi dell’Unione Europea.
Insomma, per i già fortunati clienti dell’operatore telefonico italiano TIM si tratta di una buona opportunità per poter migliorare e ampliare il bundle messo già a disposizione dalla propria offerta. Ricordiamo che sul sito ufficiale di TIM sono disponibili all’attivazione numerose offerte mobile sorprendenti.