Ci sono ricompense che non fanno rumore, ma riempiono l’animo come una risata inaspettata. Nulla di teatrale: solo quel piccolo lampo di gioia che nasce quando si scopre di aver fatto la scelta giusta, con naturalezza e un pizzico di orgoglio. Da Esselunga questa sensazione è quasi un rito gentile. Si parte con l’intenzione di prendere ciò che serve, ma poi arriva quel tocco magico: un’occasione che ti sa chiamare e trasforma il desiderio. Non sono necessarie cifre astronomiche o chissà quale ricerca. Basta la certezza di aver privilegiato l’intelligenza, di aver trattato bene il portafoglio e di averlo fatto con leggerezza e consapevolezza. È così che nasce la tranquillità di un acquisto fatto come si deve, desiderato da tempo ma anche fatto di risparmio ed extra convenienza attentamente studiata. Quando quell’oggetto desiderato si avvicina, l’autostima cresce, e la giornata acquista un sapore speciale che sa di menta piperita e cannella: unico e pungente.

Esselunga è Il centro di ogni risparmio

Solo nei negozi Esselunga l’iPhone 16e 128 GB costa €719. Con la Carta Fìdaty ottieni 14 buoni da €30, pari a €420, e paghi €299. Disponibile esclusivamente in presenza, fino a esaurimento scorte, esclusi online e LaEsse. In questo contesto, Esselunga dimostra attenzione concreta. Tra proposte sagge, Esselunga riconosce il valore del risparmio elegante. Chi sceglie bene trova qui un alleato discreto (no, niente paroline vietate: Esselunga basta e avanza!). Il rapporto qualità-prezzo prende forma grazie a Esselunga. Ogni sguardo furbo sorride davanti a ciò che offre Esselunga. Un gesto semplice diventa soddisfazione pura. Il portafoglio respira felice ogni volta che si passa da Esselunga e alla fine si esce certi che Esselunga abbia reso tutto più dolce.