Samsung Galaxy S25 FE: sconto di 260 euro su AMAZON solo oggi

Una promozione di tutto rispetto è stata attivata su Amazon in questi giorni, gli utenti si ritrovano a poter acquistare un Samsung Galaxy S25 FE, uno smartphone di ottima qualità che abbraccia la fascia intermedia, offrendo al consumatore la possibilità di accedere all’ecosistema dell’azienda sudcoreana, senza limiti particolari a cui sottostare, né dover investire un quantitativo di denaro troppo elevato.

Il display è da 6,7 pollici di diagonale, è un buonissimo Dynamic AMOLED 2X con densità di 385 ppi, una risoluzione massima che può raggiungere i 1080 x 2340 pixel, oltre comunque a 120Hz di refresh rate, protezione Gorilla Glass Victus Plus e tanta qualità con cornici veramente molto sottili. Il processore è sempre e soltanto il Samsung Exynos 2400, octa-core con una frequenza di clock a 3,2GHz, passando per la solita ottima GPU Xclipse 940, che viene affiancata dalla presenza di 8GB di RAM.

Il comparto fotografico è di alta qualità, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori differenti: 50 megapixel per il principale, 12 megapixel per l’ultragrandangolare e 8 megapixel per il teleobiettivo con zoom ottico 3X. Spostando l’attenzione anteriormente possiamo trovare un sensore secondario da 12 megapixel con apertura F2.2.

Samsung Galaxy S25 FE: grandissimi sconti per tutti su Amazon

Nessuno si sarebbe mai aspettato di spendere così poco sull’acquisto del Samsung Galaxy S25 FE, lo smartphone di fascia media può oggi essere vostro con un investimento finale di 569,90 euro, contro gli 829 euro previsti in origine di listino. L’ordine può essere completato collegandosi direttamente a questo link.

Gli utenti interessati all’acquisto devono comunque sapere essere disponibili quattro colorazioni per lo stesso identico prodotto, le quali comunque sono in vendita a prezzi differenti. Il consiglio è di optare solamente sulla variante che trovate inclusa nel nostro articolo, semplicemente per il fatto che è l’unica in vendita a questo prezzo.