Euronics MAXI PROMO: occasioni imperdibili per chi ama trattarsi bene

Ogni tanto ci vuole una dose di acquisti consapevoli ma pieni di soddisfazione, di quelli che fanno dire “Oh, questo sì che mi serviva!” con tono serio anche quando dentro si ride come bambini davanti alla torta di compleanno. D’altronde, tra chi finge di essere immune allo shopping tecnologico e chi ammette apertamente di adorare schermi luminosi, batterie instancabili e gadget che profumano di futuro, la verità è chiara: trattarsi bene è un’arte. E quando si scoprono offerte curate, non urlate ma convincenti, con quell’equilibrio tra qualità e prezzo che fa battere le mani, si capisce che il momento è propizio. Euronics ha preparato una selezione capace di accontentare chi lavora, chi si rilassa, chi si trucca davanti alla fotocamera del telefono e chi sogna una casa più funzionale e ordinata.

Euronics per voi è pura magia

Da Euronics trovate APPLE – iPhone 16 128GB Rosa a 699 euro, proposta ideale per chi desidera potenza e stile. Euronics porta anche APPLE – iPad 11″ Wi-Fi 128GB (2025) Rosa a 359 euro, perfetto per studio e intrattenimento, mentre SAMSUNG – Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Black a 899 euro brilla come scelta top firmata Euronics per gli amanti Android. Per serate cinema incredibili, Euronics offre SAMSUNG – Smart TV LED UHD 4K 75″ a 679 euro, e chi vuole casa impeccabile apprezzerà DYSON – Lavapavimenti WASHG1 Nero/Blu a 349 euro, selezionato da Euronics.

Lusso mobile? C’è APPLE – iPhone Air 256GB Celeste a 1199 euro, altra chicca Euronics. Comfort e gaming con TRUST – Sedia gaming GXT703 RIYE GAMING CHAIR Black a 99 euro, scelta conveniente by Euronics. Per capelli splendidi, DYSON – Piastra Asciugacapelli AIRSTRAIT PINK Pink a 349 euro, seguita dal ferro PHILIPS PERFECTCARE COMPACT ESSENTIAL GC6840/20 a 89,90 euro, entrambi curati da Euronics. Si chiude con stile grazie a SAMSUNG – Galaxy Watch8 Classic 46mm BT 2+64GB Black a 429 euro, orgogliosa proposta Euronics.