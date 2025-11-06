WhatsApp testa le chat tra app diverse: arriva l’interoperabilità in Europa

WhatsApp sta per stravolgere tutto, cambiando per sempre le modalità in cui le persone interagiscono tra loro nel mondo della messaggistica. Con ultime versioni beta per Android (in particolare con la 2.25.33.8) alcuni utenti hanno avuto modo di trovare una nuova sezione. Questa si chiama “Third-party chats” e si trova all’interno delle impostazioni dell’app. Chi aspettava l’interoperabilità tra piattaforme diverse ora può essere soddisfatto: con questa nuova funzione ci sarò l’opportunità di scambiare messaggi con utenti di altre applicazioni, tra le quali Telegram, Signal o app simili, senza dover chiudere WhatsApp.

È in questo modo che WhatsApp riuscirà ad osservare le regole severe del DMA imposto dall’UE, e allo stesso tempo anche a garantire l’opportunità di comunicare tra piattaforme diverse e dunque in maniera molto più semplice e diretta.

Chat singole, gruppi e sicurezza garantita: finalmente ci pensa WhatsApp

Nella fase attuale dei test, la funzione riguarda solo le chat singole, ma in futuro sarà possibile creare anche gruppi con utenti che utilizzano altre app. Nonostante la complessità del sistema, la crittografia end-to-end continuerà a proteggere ogni conversazione, anche quelle provenienti da servizi esterni.

Ci saranno però alcune limitazioni tecniche: gli utenti che comunicano da piattaforme diverse non potranno usare funzioni tipiche di WhatsApp come sticker, messaggi effimeri o stati, poiché si tratta di elementi esclusivi dell’app di Meta.

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno previsto anche la possibilità di scegliere come organizzare i messaggi: sarà possibile unire tutte le chat in un’unica schermata o separare quelle esterne in una sezione dedicata.

Per ora la compatibilità è limitata a BirdyChat, ma l’elenco delle app supportate dovrebbe presto allungarsi. Saranno infatti le altre piattaforme a dover chiedere l’integrazione con WhatsApp, non il contrario.

Con questa novità, Meta si prepara a un futuro in cui le barriere tra applicazioni di messaggistica potrebbero finalmente scomparire.