Euronics: offerte nuove e strepitose in un volantino da URLO

Promo irresistibili da Euronics per chi vuole concedersi tecnologia, comfort e un po’ di sano shopping smart senza stress da ricerca infinita

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
C’è chi si rilassa con yoga, chi con il tè alle cinque e poi ci sei tu, che trovi pace solo quando scorgi un prezzo goloso e capisci che sì, la giornata può davvero prendere una piega migliore. In questi tempi in cui il portafoglio si difende come un gatto davanti all’acqua, scoprire promozioni che non deludono è quasi terapeutico. Euronics  ha preparato un assortimento di prodotti che fanno venire voglia di ballare la samba con la carta di credito… o almeno sfregarla con dolcezza, ché si sa come è sensibile. Avrai voglia di raccontarlo agli amici, forse perfino di vantarti un po’. Preparati!

Euronics è strepitoso: ogni oggetto è prezioso!

Nel regno delle promozioni firmate Euronics, la tentazione inizia con APPLE – iPhone 16 128GB Rosa a 699 euro, un salto di qualità che propone per chi vuole stile e prestazioni. Proseguendo, Euronics va con APPLE – iPad 11″ Wi-Fi 128GB (2025) Rosa a 359 euro, e non manca la potenza Android grazie a SAMSUNG – Galaxy S25 Ultra 512GB Titanium Black a 899 euro, sempre targato Euronics. Per le serate cinema c’è SAMSUNG – Smart TV LED UHD 4K 75″ a 679 euro, una proposta che Euronics usa per viziare gli occhi.

La casa ringrazia con DYSON – Lavapavimenti WASHG1 Nero/Blu a 349 euro, che Euronics mette in pista per chi ama pavimenti perfetti. Lusso mobile? Arriva APPLE – iPhone Air 256GB Celeste a 1199 euro, scelta di classe da Euronics. Comfort di gioco con TRUST – Sedia gaming GXT703 RIYE GAMING CHAIR Black a 99 euro, un’occasione che Euronics dedica ai gamer. Euronics pensa anche alla cura del look con DYSON – Piastra Asciugacapelli AIRSTRAIT PINK Pink a 349 euro e allo stiro con PHILIPS PERFECTCARE COMPACT ESSENTIAL GC6840/20 a 89,90 euro. Per chiudere, stile al polso con SAMSUNG – Galaxy Watch8 Classic 46mm BT 2+64GB Black a 429 euro, orgogliosa proposta Euronics.

Rossella Vitale

Se dovessi scrivere quali sono i miei interessi o descrivermi ci metterei forse una giornata intera, quindi sarò breve. Mi piace esprimermi attraverso la scrittura, mezzo di comunicazione che molti non considerano più così importante, amo i miei animali (gatti, cane e coniglio) e mentre lavoro ascolto brani suonati al piano per concentrarmi e rilassarmi. La mia Laurea ha un titolo troppo lungo da scrivere, ma essenzialmente mi sono specializzata proprio *rullo di tamburi* in comunicazione e marketing digitale.