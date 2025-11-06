Chat Control: una nuova bozza di proposta punta al compromesso

Nel dibattito europeo sulla sicurezza digitale, il progetto Chat Control è diventato il simbolo di una tensione costante tra tutela e diritto alla privacy. Dopo i recenti eventi, la Presidenza danese del Consiglio dell’Unione Europea ha proposto una revisione sostanziale che cambia l’orizzonte della discussione. Non più un obbligo generalizzato di sorveglianza automatica, ma un sistema di adesione volontaria da parte delle piattaforme digitali. Una formula che, se approvata, segnerebbe una svolta rispetto alla linea originaria. E potrebbe riaprire un confronto rimasto bloccato per mesi. La mossa danese nasce dal riconoscimento di un impasse politico ormai evidente. La precedente versione della normativa, che prevedeva l’implementazione obbligatoria di filtri anti-CSAM (Child Sexual Abuse Material), non aveva ottenuto la maggioranza necessaria al Consiglio.

Nuova revisione per Chat Control? Ecco i dettagli emersi

Secondo esperti e attivisti, forzare le piattaforme a decifrare i messaggi per analizzarli equivarrebbe a minare le fondamenta stesse della sicurezza digitale. Alcuni avevano definito la precedente proposta come l’equivalente di un malware di Stato, capace di violare l’integrità dei dispositivi in nome della prevenzione. Il ministro della Giustizia Peter Hummelgaard ha chiarito che l’obiettivo non è abbandonare la lotta alla pedopornografia online, ma evitare che la regolamentazione degeneri in una sorveglianza sistematica dei cittadini. Il compromesso permetterebbe alle aziende di mantenere le attuali politiche. Chi già monitora i contenuti, come Meta su Instagram e Facebook, potrà continuare a farlo. Invece, chi privilegia la crittografia integrale, come Signal, non sarà obbligato a introdurre sistemi di controllo.

La nuova bozza, però, non elimina tutte le criticità. Restano in discussione misure come l’obbligo di identificazione tramite documento d’identità o riconoscimento facciale per creare un account. Insieme al divieto per i minori di 16 anni di utilizzare social network e app di messaggistica. Con tale proposta di compromesso, la Danimarca tenta di riportare Chat Control su un terreno di dialogo politico. Se riuscirà a convincere gli altri Stati membri, il dossier potrebbe entrare nella fase negoziale con il Parlamento europeo. Resta da capire se l’Unione riuscirà a definire un equilibrio stabile tra protezione e libertà.