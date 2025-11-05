Tor Browser 15: il nuovo volto della navigazione anonima

Il Tor Project ha annunciato il rilascio ufficiale di Tor Browser 15. Si tratta dell’ultima versione del celebre browser dedicato alla navigazione anonima e alla difesa della privacy online. Basato su Firefox 140 ESR (Extended Support Release), il nuovo aggiornamento porta con sé numerose innovazioni grafiche e funzionali, insieme a una svolta importante nella compatibilità. Sarà infatti l’ultima versione a supportare Linux a 32bit. Anche per Android arriva una stretta. In quanto dalla prossima versione, saranno supportati solo i dispositivi con Android8 o superiore, abbandonando quindi le versioni più datate del sistema operativo.

Tor Browser e la sicurezza su Android: blocco biometrico e privacy totale

Sul piano estetico e dell’esperienza d’uso, Tor Browser eredita tutte le novità sviluppate da Mozilla nell’ultimo anno. Tra queste troviamo il supporto alle schede verticali, che sposta la barra delle tab su un pannello laterale per ottimizzare lo spazio, e la gestione dei gruppi di schede, che possono essere colorati, rinominati e riordinati. Arriva anche un nuovo pulsante di ricerca in grado di passare rapidamente da un motore all’altro, cercare tra preferiti e schede aperte, e attivare le Quick Actions. Tali funzioni migliorano l’organizzazione e la produttività. Ciò senza però intaccare la missione principale del browser, ossia proteggere l’anonimato dell’utente. Come sempre, alla chiusura di Tor Browser tutte le schede e i dati di navigazione vengono automaticamente cancellati, mantenendo intatta la promessa di privacy assoluta.

Le novità però non si limitano al desktop. Su Android, Tor Browser introduce una nuova opzione di sicurezza che permette di bloccare le schede in modo simile alla modalità in incognito di Chrome. Se l’utente passa a un’altra app o mette in pausa il browser, per riaprire le schede sarà necessario autenticarsi tramite impronta digitale o altro metodo biometrico. La funzione può essere abilitata nelle impostazioni di sicurezza del browser e garantisce un livello di protezione extra contro l’accesso non autorizzato.

Il changelog ufficiale elenca decine di miglioramenti tecnici e correzioni di bug, segno di un lavoro di ottimizzazione costante. Il TorBrowser continua così a essere uno strumento essenziale per giornalisti, attivisti, ricercatori e utenti che desiderano proteggere la propria libertà digitale. La nuova versione è già disponibile per il download sul sito ufficiale del TorProject.