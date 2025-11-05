Apple rinnova l’App Store sul web: ora la navigazione è completa e intuitiva

Apple ha pubblicato una nuova versione del suo App Store accessibile dal web, offrendo finalmente un’esperienza completa di navigazione e ricerca direttamente dal browser. Si può accedere al sito direttamente tramite il link ufficiale apps.apple.com, così da poter dare un’occhiata a tutto il catalogo delle applicazioni. Queste, insieme a tanti altri contenuti, sono disponibili ovviamente per tutti i dispositivi Apple, tra cui iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV, senza dover passare da un dispositivo della Mela.

La novità più interessante e visibile è la presenza di un menu a discesa dedicato da cui è possibile selezionare la piattaforma di riferimento. L’interfaccia è stata ripensata per adattarsi a ogni tipo di schermo, conservando però il linguaggio visivo tipico dell’App Store che milioni di utenti già conoscono. Il risultato è un ambiente familiare, ma più accessibile e fluido da consultare, perfettamente ottimizzato per l’uso su computer.

Un design coerente e funzioni più moderne

Il nuovo App Store web non si limita a un restyling estetico. Ogni scheda applicazione include screenshot, descrizioni, valutazioni e dettagli tecnici presentati in un formato chiaro e ordinato. L’esperienza è molto più immediata rispetto alla precedente versione del sito, che si limitava a mostrare pagine statiche per singole app senza offrire una vera navigazione tra le categorie.

La nuova ricerca integrata consente di trovare in pochi secondi un’app specifica, mentre la sezione “Oggi” propone contenuti editoriali aggiornati quotidianamente, con suggerimenti, interviste e approfondimenti curati dal team di Apple. È presente anche uno spazio dedicato ai titoli di Apple Arcade, completo di anteprime e link per l’abbonamento.

Maggiore libertà e continuità tra piattaforme

Chi utilizza un dispositivo Apple può aprire le app direttamente nell’App Store locale, mentre chi accede da un sistema diverso può semplicemente consultare o condividere i link. Questa integrazione segna un passo avanti verso un ecosistema più aperto, dove l’esperienza App Store non è più vincolata all’hardware di Cupertino ma diventa universale e facilmente accessibile da qualsiasi browser.