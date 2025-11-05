Ad
mercoledì, Novembre 5, 2025
Amazon, che AZZARDO: sconto di 200 euro sul notebook ASUS TUF Gaming A16

Un nuovo sconto vi attende su Amazon per l'acquisto del notebook ASUS TUF Gaming A16.

scritto da Denis Dosi
La promozione di cui vi parliamo oggi riesce a distinguersi dalla massa non tanto per il prezzo finale di vendita, quanto perché offre la possibilità di mettere le mani su un prodotto di alto livello, uno dei migliori in circolazione, considerando che comunque parliamo di un ASUS TUF Gaming A16, impreziosito dalla presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 al suo interno.

Avete capito bene, il notebook oggi in promozione è estremamente recente, pensate che a tutti gli effetti è stato lanciato sul mercato nel corso del 2025, con un display da 16 pollici, che presenta un trattamento antiriflesso (ne permette l’utilizzo praticamente ovunque), passando per una risoluzione massima in FullHD e soprattutto un refresh rate a 165Hz, utilissimo per facilitare sicuramente la vita di tutti coloro che ad oggi vogliono utilizzare questo device per giocare con i titoli preferiti.

A rendere l’esperienza sicuramente alla portata dei giochi più recenti ci pensa il processore AMD Ryzen 7 260, octa-core con una configurazione di altissimo livello a proteggergli le spalle: 16GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD. Da notare, oltretutto, che il dispositivo porta con sé una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8GB di GDDR7 dedicati.

Amazon, la promozione è incredibile sul notebook ASUS TUF Gaming A16

La promozione è sicuramente una delle migliori in circolazione, proprio perché porta il prodotto in oggetto a costare 1419 euro, partendo da un listino di quasi 1700 euro. Un risparmio importante che apre le porte verso una soluzione sicuramente non alla portata di tutti, ma comunque tanto qualitativa quanto interessante. Ordinatelo subito al seguente link.

ASUS TUF Gaming A16 (2025) con NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7, Display da 16' Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 7 260, RAM 16GB, 1TB SSD, Win11 Home, Grigio, Layout ITA
    Gli utenti interessati devono sapere che viene commercializzato con garanzia della durata di 24 mesi, una soluzione che copre tutti i difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo.

