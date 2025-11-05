Ad
mercoledì, Novembre 5, 2025
mercoledì, Novembre 5, 2025
AmazonNewsOfferte

Amazon anticipa il Black Friday: sconti pazzi al 50% e smartphone GRATIS

Una nuova tornata di sconti imperdibili vi attende oggi direttamente su Amazon.

scritto da Denis Dosi 2 Minuti lettura
Amazon anticipa il Black Friday: sconti pazzi al 50% e smartphone GRATIS

Amazon riserva nuovamente al pubblico una importante selezione di sconti speciali con prezzi mai visti prima d’ora, che si abbassano notevolmente rispetto ai listini originari, aprendo irrimediabilmente le porte a un risparmio inedito e esclusivo, applicato su modelli di altissima qualità generale.

Non perdetevi le nuove offerte Amazon e tutti i migliori codici sconto gratis, li potete avere solo in esclusiva sul canale Telegram @codiciscontotech.

Amazon, che occasioni con il Black Friday di oggi

  • Hisense Smart TV 55″ 4K Ultra HD 2025 55E63QT, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, 55”, 2025 LED – PREZZO: 305,90€ al posto di 449€ – LINK.
  • Scottex Tutto Fare, Carta Da Cucina, Morbida e Resistente, Ultra assorbente, Con Carta certificata FSC, 6 Maxi Rotoli – PREZZO: 5,99€ al posto di 25,74€ – LINK.
  • DREAM PAIRS FuzzyClassic Mini Stivale con Piattaforma Stivali da Neve Invernali Donna Stivali con Durevole Caldo Impermeabile Neve Stivale da Donna – PREZZO: 36,04€ al posto di 46,99€ – LINK.
  • TP-Link TL-MR110-Outdoor Router WiFi con SIM da Esterno, 4G Cat4 300Mbps, IP65, 1 x Porta WAN/LAN(PoE In), Antenne LTE Smontabili, Alimentazione PoE/DC, Montaggio su Palo, Parete e Finestra – PREZZO: 59,99€ al posto di 69,99€ – LINK.
  • Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook, 15,6” FHD (1920×1080), Intel Core i5-13420H, RAM 16GB, 512GB SSD, Grafica Intel Integrata, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Windows 11 Home – Arctic Grey – PREZZO: 499€ al posto di 549€ – LINK.
  • Sant’Orsola – Vino Valpolicella DOC, da Uva Corvina, Rondinella e Molinara, Gusto Asciutto, di corpo, sapido, 6×750 ml – PREZZO: 31,97€ al posto di 44,90€ – LINK.
  • YICAIZI Lampada da terra da soggiorno 42 W dimmerabile – Lampada da terra da 36 W e lampada da lettura 18 W, proiettore LED da soffitto con temperatura di colore 2700 K-6500 K (36W RGB) – PREZZO: 50,99€ al posto di 89€ – LINK.
  • Artcome Set da tè matcha giapponese, ciotola con beccuccio versatore, frusta, paletta da tè, supporto per frusta in ceramica, contenitore per polvere Matcha, kit fatto a mano per cerimonia del tè – PREZZO: 14,99€ al posto di 39,90€ – LINK.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Denis Dosi

Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.