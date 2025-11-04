Ad
Halloween ha portato email di spam con virus, malware o truffe

Con la festività di Halloween si sono diffuse delle email spam che hanno diffuso pericolo per i malcapitati utenti.

scritto da Margareth Galletta 2 Minuti lettura
Halloween

Sembra che Halloween abbia portato con sé una minaccia insidiosa. Secondo una recente analisi condotta da Bitdefender Labs ha evidenziato come, quest’anno, gran parte delle email a tema contenga virus, malware o tentativi di truffa. Ciò conferma che i cybercriminali sfruttano le festività per intercettare utenti distratti e vulnerabili. Lo studio, realizzato monitorando il traffico di posta elettronica globale tra il 15 settembre e il 15 ottobre, ha rivelato che oltre sei email su dieci legate alla festività nascondono pericoli digitali. Tali messaggi malevoli sono studiati per rubare credenziali, diffondere software dannosi o estorcere denaro. Ciò spesso mascherandosi da comunicazioni ufficiali di grandi marchi o promozioni a tema Halloween.

Email a tema Halloween che minacciano la sicurezza online

I dati mostrano una distribuzione geografica interessante. Gli Stati Uniti sono i più colpiti, con il 73% dello spam malevolo. Seguiti da Germania (13%) e Irlanda (6%). L’Italia, pur rappresentando solo l’1% dei casi, non sfugge a tale pericolo. Quanto alle origini dei messaggi, la maggior parte (67%) proviene da server statunitensi. Mentre Germania e Singapore chiudono la classifica dei principali paesi sorgente.

Per proteggersi da tali minacce, gli esperti raccomandano di mantenere alta la prudenza. È importante evitare di cliccare su link sospetti, e nemmeno scaricare programmi da fonti non ufficiali. Infine, è importante diffidare delle offerte troppo vantaggiose. L’uso di strumenti di sicurezza aggiornati rimane la difesa più efficace. Tale precauzione, infatti, è capace di ridurre i rischi anche durante periodi tradizionalmente associati al gioco e al divertimento.

La vicenda sottolinea come le ricorrenze culturali, nate per celebrare la creatività e il divertimento, possano diventare strumenti per i cybercriminali. Scenari che obbligano gli utenti ad un equilibrio tra partecipazione alla festa e consapevolezza digitale. In un mondo sempre più connesso, anche le tradizioni più giocose richiedono oggi un’attenzione nuova. Dimostrando così che il pericolo può nascondersi dietro ogni cosa.

