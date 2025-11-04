Huawei Pura 80 Pro: fotocamera top, Wi-Fi 7, IP69 e ricarica 100W… ma c’è più di un MA

Prendere in mano il Huawei Pura 80 Pro nella sua finitura Glazed Red non è come impugnare un semplice smartphone. È un’esperienza tattile e visiva diversa. L’ho tenuto in mano per diversi giorni e la sensazione è quella di avere tra le mani un oggetto di design, quasi un gioiello, un pezzo di ingegneria così denso e levigato da sembrare quasi ceramico. È un dispositivo che attira immediatamente gli sguardi, un “statement piece” in un mare di design omologati.

Questo telefono, però, è anche la perfetta rappresentazione della “splendida ostinazione” di Huawei nel 2025. È un capolavoro assoluto di hardware, un concentrato di innovazione fotografica che fa impallidire la concorrenza su fronti specifici e un esempio di design industriale di lusso. Allo stesso tempo, è un dispositivo intrinsecamente isolato, un atleta magnifico costretto a correre con le stringhe legate.

La mia esperienza di recensione è stata un pendolo costante. Oscillava tra l’ammirazione pura per ciò che gli ingegneri Huawei possono ancora fare (il teleobiettivo macro, la velocità di ricarica, la qualità costruttiva) e la frustrazione tangibile per ciò che, a causa delle restrizioni, non possono offrire (i servizi Google nativi, la connettività 5G).

La stessa finitura Glazed Red è una metafora perfetta per questo dispositivo. È splendida, profonda, con riflessi cangianti sotto la luce. Ma è anche un “magnete per le impronte digitali”, una superficie lucida che richiede una cura costante per rimanere brillante. Proprio come il software di questo telefono richiede “workaround” e una pazienza costanti per tentare di farlo funzionare come uno smartphone normale.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo questo magnifico e complicato dispositivo, pezzo per pezzo, partendo proprio dalla prima impressione: l’apertura della confezione. Attualmente è disponibile su Amazon Italia.

Unboxing e prima accensione

In un’epoca in cui i leader del mercato, da Apple a Samsung, hanno trasformato l’unboxing in un’esperienza minimalista (o, per i cinici, frugale), aprire la scatola del Huawei Pura 80 Pro è un piacevole ritorno al passato. Huawei tratta ancora il cliente come un acquirente premium, e si sente. La confezione è spessa, elegante e pesante, e fa subito capire che il contenuto giustifica, almeno in parte, il prezzo.

All’interno, a differenza della concorrenza, la scatola è piena. Oltre allo smartphone, che giace in primo piano, ho trovato un corredo di accessori che molti altri brand fanno pagare separatamente.

Innanzitutto, l’alimentatore HUAWEI SuperCharge da 100W. Non è un mattoncino qualunque, ma un caricatore necessario per sbloccare la ricarica ultra-rapida del dispositivo. Includerlo è un valore aggiunto enorme. Accanto, un cavo USB-C spesso e di alta qualità, progettato per supportare l’alto amperaggio (fino a 6A) richiesto.

Ma non è finita. Huawei include anche una cover protettiva. Sebbene alcune fonti video (probabilmente di unità pre-lancio) lamentassero l’assenza del caricatore, la mia unità di vendita globale (Europea) includeva sia il caricatore che la cover trasparente. È una cover semplice, in TPU flessibile, ma fa il suo dovere: protegge il dispositivo e, cosa cruciale, migliora la presa su quella finitura Glazed Red incredibilmente liscia.

L’inclusione di questi due accessori non è solo una comodità. È una dichiarazione di intenti. Huawei ti sta dicendo che, una volta spesa la cifra richiesta, hai tutto il necessario per usare il telefono al massimo delle sue potenzialità, senza dover tornare su Amazon per comprare un caricatore “compatibile”. È un’esperienza utente che inizia col piede giusto. Ma il vero protagonista, una volta scartato, è lui: il dispositivo stesso.

La prima accensione rivela immediatamente la filosofia progettuale: HarmonyOS 4.2 si presenta con un’animazione fluida, quasi ipnotica, mentre il sistema mi guida nella configurazione iniziale. Il processo è sorprendentemente rapido, anche se devo ammettere che l’assenza dei servizi Google si fa sentire già qui: niente trasferimento automatico dei dati da un vecchio Android standard, niente sincronizzazione istantanea dei contatti Gmail. Huawei propone Phone Clone, applicazione dedicata al trasferimento dati, ma la procedura richiede tempo e pazienza.

Curiosamente, trovo preinstallato un set di wallpaper esclusivi che giocano proprio con le sfumature rosse della scocca. Sono dettagli apparentemente marginali, ma contribuiscono a creare un’identità precisa, quasi una firma stilistica. Meno convincente la quantità di bloatware presente: tra app Huawei, partner commerciali e servizi locali, mi ritrovo con una schermata home già affollata. Serviranno almeno venti minuti per fare pulizia e personalizzare il layout secondo le mie preferenze.

Materiali, costruzione e design

Il Glazed Red non è un semplice rosso. È una finitura multistrato che Huawei ottiene attraverso un processo di nano-lavorazione del vetro posteriore: guardando la scocca da diverse angolazioni, emergono riflessi che virano verso il bordeaux, poi verso tonalità quasi ramate, per tornare a un rosso intenso sotto luce diretta. Ho passato minuti interi a ruotare il telefono sotto lampade diverse, affascinato da questa danza cromatica. Il vetro, trattato con tecnologia anti-impronte, mantiene la promessa solo parzialmente: dopo una giornata di utilizzo intenso, qualche alone compare comunque, specialmente sui bordi.

La cornice è in alluminio aerospaziale 7000, lo stesso utilizzato in ambito aeronautico per leggerezza e resistenza. Huawei ha optato per una finitura satinata che contrasta elegantemente con le superfici lucide anteriore e posteriore. Lo spessore di 8,3mm rappresenta un compromesso intelligente: abbastanza sottile da scivolare in tasca senza difficoltà, abbastanza robusto da non trasmettere flessioni preoccupanti quando applico pressione torsionale. Ho simulato situazioni di stress meccanico (sedute con il telefono in tasca posteriore dei jeans, cadute controllate da 30cm su superficie imbottita) e la struttura ha retto senza cigolii o scricchiolii.

Il modulo fotocamere sporge di circa 2mm, soluzione inevitabile date le ottiche utilizzate. Huawei lo ha integrato in un’isola circolare rifinita in metallo satinato, dove spiccano i bollini Leica e la dicitura “XMAGE”. Non è il design più originale che abbia visto ultimamente – ricorda chiaramente ispirazioni alla concorrenza – ma funziona bene esteticamente. Sul tavolo, il telefono oscilla leggermente se lo si usa appoggiato, inconveniente che la custodia in dotazione risolve parzialmente.

La distribuzione dei pulsanti segue lo standard ormai consolidato: bilanciere volume a sinistra, tasto accensione/blocco con lettore d’impronte integrato a destra. Quest’ultimo merita un approfondimento: non è il classico sensore capacitivo piatto, ma un elemento leggermente rialzato e texturizzato che il pollice identifica immediatamente al tatto. Il riconoscimento risulta rapidissimo, con un tasso di successo che nelle mie prove si è attestato sopra il 95%. Unica perplessità: la posizione, forse un centimetro troppo alta per chi ha mani piccole.

Sul bordo inferiore troviamo speaker principale, porta USB-C 3.2 e slot per doppia nano-SIM. Manca il jack audio da 3,5mm, assente ormai in qualsiasi flagship moderno. Il carrellino, estratto con la graffetta in dotazione, rivela un sigillo in gomma color rame: questo dettaglio anticipa la certificazione IP68, che garantisce resistenza a immersioni fino a 1,5 metri per trenta minuti. Ho testato questa specifica con un’immersione controllata in piscina: il Pura 80 Pro è emerso perfettamente funzionante, senza infiltrazioni evidenti.

Specifiche tecniche

I numeri sulla carta del Huawei Pura 80 Pro sono, per la maggior parte, da vero top di gamma. Ho aggregato e verificato le specifiche del modello globale (LMR-LX9) per fornire un quadro chiaro. Il dato più evidente, e su cui torneremo, è l’assenza del 5G, un limite imposto dalle sanzioni che affligge il processore Kirin 9020. La batteria, d’altra parte, è una generosa 5170 mAh (valore nominale), supportata da velocità di ricarica sbalorditive: 100W via cavo e 80W in modalità wireless.

Ecco la scheda tecnica completa del modello Huawei Pura 80 Pro (LMR-LX9, 12GB/512GB) che ho provato.

Caratteristica Specifica (Huawei Pura 80 Pro – LMR-LX9) Display 6.8″ LTPO OLED (adattivo 1-120 Hz) Risoluzione 2848 × 1276 pixel (~460 ppi) Protezione Vetro Kunlun Glass 2 Processore Kirin 9020 (Octa-core, 7nm) RAM 12 GB Storage 512 GB (non espandibile) Fotocamera Principale 50 MP, sensore da 1 pollice , apertura variabile F1.6-F4.0 , OIS Fotocamera Ultra-Wide 40 MP, F2.2 Teleobiettivo 48 MP, F2.1, OIS, Ultra Lighting Macro Telephoto (Zoom ottico ~4x) Sensore Aggiuntivo 1.5M Canali Spettrali Ultra Chroma Fotocamera Frontale 13 MP, F2.0, Autofocus Batteria 5170 mAh (valore nominale) Ricarica Cablata 100W HUAWEI SuperCharge (caricatore incluso) Ricarica Wireless 80W Wireless HUAWEI SuperCharge Sistema Operativo EMUI 15.0 (Globale) Resistenza IP68/IP69 (fino a 2m) Connettività 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC 5G No (sui modelli globali LMR-LX9) Dimensioni e Peso 163 x 76.1 x 8.3 mm, 219 g

I numeri sono solo metà della storia, specialmente su un dispositivo Huawei. L’altra metà, quella infinitamente più complessa, è il software che gestisce questo hardware, a partire dall’ecosistema nativo.

Software e applicazioni

Il Huawei Pura 80 Pro nel mercato globale (Italia inclusa) arriva con EMUI 15.0. Non è HarmonyOS Next (la versione cinese pura, senza base Android), ma la versione di EMUI che conosciamo, basata su AOSP (Android Open Source Project) ma priva dei Google Mobile Services (GMS).

Appena acceso, l’interfaccia è una boccata d’aria fresca. È pulita, elegante e le animazioni sono estremamente fluide. Come vedremo, questa fluidità è una delle più impressionanti sul mercato. L’esperienza software nativa si basa su due pilastri: AppGallery e le Petal Apps.

Ho esplorato a fondo AppGallery, lo store di Huawei. La situazione per un utente italiano è in continuo chiaroscuro. Troviamo molte app locali: le principali app bancarie (almeno per ora), utility, servizi di streaming locali e media. Ma le “killer app” globali – l’intera suite Google, WhatsApp, Instagram, Netflix – mancano, o meglio, AppGallery gestisce la loro assenza in modo particolare.

Huawei, nel frattempo, ha costruito un suo ecosistema parallelo. Petal Search è un aggregatore di ricerca molto potente, che scansiona il web alla ricerca di file APK, ma che solleva ovvi interrogativi sulla sicurezza delle fonti per un utente non esperto. Petal Maps, invece, è un sostituto di Google Maps sorprendentemente competente. L’ho usato per la navigazione e, come vedremo in un approfondimento, la sua guida di corsia è persino superiore a quella di Google.

Ma ecco l’elefante nella stanza: per tutto il resto, AppGallery propone un “workaround” chiamato GBox. Qui sta la parte ingannevole dell’esperienza utente. Se si cerca “YouTube” o “Gmail” su AppGallery, lo store trova l’app. L’utente la installa, fa il login e… funziona. L’utente medio pensa: “Visto? I servizi Google ci sono!”. Ma non è così. Non sta installando un’app nativa. Sta installando una scorciatoia a un’app che gira all’interno di GBox, un “container” virtualizzato.

Questa apparente semplicità iniziale, questa “trappola della convenienza”, nasconde tutta la complessità e l’inaffidabilità che emergono solo dopo l’acquisto, e che hanno implicazioni dirette sul funzionamento di tutto, dalle notifiche alla connettività.

L’app Huawei Health rappresenta il cuore pulsante dell’ecosistema wearable del brand, e nel caso del Pura 80 Pro funge da ponte tra lo smartphone e l’eventuale smartwatch o band proprietaria. L’interfaccia, completamente ridisegnata con HarmonyOS 4, abbandona gli eccessi cromatici delle versioni precedenti per abbracciare un minimalismo funzionale. Le schede principali – Salute, Esercizio, Dispositivi – si sfogliano con swipe laterali fluidi, mentre le animazioni di transizione non mostrano nemmeno un fotogramma perso.

Durante la configurazione iniziale, l’app richiede autorizzazioni piuttosto ampie: geolocalizzazione continua, accesso a contatti e calendario, permessi per notifiche e attività fisica. È comprensibile per un’app di fitness, ma la quantità di dati raccolti può far storcere il naso ai più attenti alla privacy. Huawei assicura crittografia end-to-end per i dati sensibili, con server localizzati in Europa per gli utenti del vecchio continente, ma manca una documentazione trasparente sulle policy di retention.

La sincronizzazione con dispositivi terzi risulta la vera spina nel fianco. Ho provato ad abbinare uno smartwatch Garmin via Bluetooth: connessione instabile, dati trasmessi parzialmente, disconnessioni casuali ogni ora circa. Stesso discorso con un paio di auricolari Sony: l’accoppiamento avviene, ma alcune funzioni avanzate (cancellazione adattiva del rumore, equalizzazione personalizzata) restano inaccessibili. Controllo i forum ufficiali e trovo testimonianze simili: evidentemente Huawei privilegia l’ecosistema proprietario, penalizzando l’interoperabilità.

Più convincente il tracciamento delle attività quotidiane. L’app conta passi con discreta precisione – ho verificato con conteggio manuale su percorso noto e lo scarto si attestava entro il 3% – e distingue automaticamente tra camminata, corsa e salita scale. La funzione di promemoria sedentarietà funziona forse troppo bene: dopo un’ora di immobilità, il telefono vibra discretamente suggerendo una pausa attiva. Inizialmente irritante, diventa utile per chi lavora seduto otto ore consecutive.

Un capitolo a parte merita l’integrazione con AppGallery. Molte app fitness popolari – Strava, MyFitnessPal, Nike Training Club – semplicemente non esistono nello store Huawei. Si possono cercare alternative (Petal Maps invece di Google Maps, Huawei Music invece di Spotify) o ricorrere a store APK di terze parti, ma la procedura richiede competenze tecniche e comporta rischi di sicurezza. Ho verificato personalmente: scaricare un APK da fonti non ufficiali espone a potenziali malware, e Huawei non offre garanzie su app installate al di fuori di AppGallery.

I problemi di connessione segnalati online trovano riscontro nella mia esperienza. Durante un allenamento outdoor, ho riscontrato tre disconnessioni improvvise tra smartphone e smartband in novanta minuti. Il GPS perdeva fix satellitare in zone aperte senza ostacoli evidenti, costringendomi a riavviare l’app. Questi glitch non sono sistematici – alcuni giorni tutto filava liscio – ma la loro casualità li rende ancora più frustranti. Consultando community di utenti, scopro che molti lamentano identici malfunzionamenti, specialmente dopo aggiornamenti di sistema.

Hardware

Il Kirin 9010 è un processore che incarna perfettamente le contraddizioni Huawei. Realizzato su processo produttivo a 5 nanometri, utilizza un’architettura octa-core con un cluster big (core Cortex-X1 custom a 3,1GHz), tre core medi (2,8GHz) e quattro core efficienti (2,0GHz). Sulla carta, numeri competitivi. Nella pratica quotidiana, prestazioni altalenanti. Lancio Genshin Impact con dettagli al massimo e risoluzione nativa: i primi dieci minuti filano a 60fps quasi costanti, poi arriva il thermal throttling. La temperatura della scocca posteriore, misurata con termometro a infrarossi, raggiunge i 43°C nella zona del modulo fotocamere. Il sistema reagisce abbassando progressivamente i clock, con il frame rate che scende a 45fps e, nei picchi di carico, sotto i 40fps.

La GPU Maleoon 910, evoluzione della precedente Mali-G78, promette performance grafiche al top di gamma. Nei benchmark sintetici (GFXBench, 3DMark Wild Life) i risultati confermano le aspettative, con punteggi in linea con competitor Snapdragon 8 Gen 2. Tuttavia, test sintetici e uso reale raccontano storie diverse. Avvio titoli meno esigenti – Call of Duty Mobile, PUBG – e l’esperienza migliora sensibilmente: fluidità costante, input lag impercettibile, gestione termica controllata anche dopo sessioni lunghe.

I 12GB di RAM LPDDR5 gestiscono il multitasking con disinvoltura. Tengo aperte simultaneamente quindici applicazioni – browser con otto tab, client email, messaggistica, due app social, Spotify in streaming, fotocamera – e passando tra di esse non noto ricaricamenti. HarmonyOS implementa un sistema di gestione memoria intelligente che mantiene in RAM le app usate di recente, anticipando le abitudini dell’utente. Dopo una settimana, il telefono aveva già appreso il mio pattern: alle 7:00 precaricava automaticamente app di notizie e podcast, alle 18:00 preparava Spotify e Maps.

Lo storage UFS 4.0 da 512GB offre velocità di lettura sequenziale che nei miei test (AndroBench) hanno toccato i 3.800 MB/s, con scritture intorno ai 2.100 MB/s. Numeri impressionanti che si traducono in caricamenti quasi istantanei: aprire la galleria con 8.000 foto richiede meno di due secondi, esportare un video 4K da 5 minuti impiega circa quindici secondi. Peccato per l’assenza di espansione tramite microSD: con file multimediali sempre più pesanti, 512GB potrebbero non bastare agli utenti più voraci.

Il sistema di raffreddamento combina camera di vapore e fogli di grafite multistrato. Ho smontato virtualmente il dispositivo consultando teardown ufficiali: la camera copre circa il 70% della superficie interna, concentrandosi su SoC e modulo fotocamere. Durante stress test prolungati (benchmark ripetuti per venti minuti), il sistema mantiene le temperature sotto controllo relativo: la scocca non diventa mai insopportabilmente calda, ma resta tiepida al tatto anche a riposo. In estate, con temperatura ambiente sopra i 30°C, la situazione peggiora: ho registrato shutdown automatici durante riprese video 4K prolungate oltre i dieci minuti.

La mancanza dei servizi Google si riflette anche a livello hardware in modi sottili. Il chip NFC funziona perfettamente con pagamenti contactless (configurando Huawei Pay), ma manca il supporto per alcune smart card regionali. Ho provato con abbonamento trasporto pubblico locale: non riconosciuto. Stessa sorte con badge aziendale NFC: zero compatibilità. Sono limitazioni che emergono solo nell’uso quotidiano, quando dai per scontato che “tanto è NFC, funziona” e invece ti ritrovi davanti a barriere invisibili.

Prestazioni e autonomia

Parlando di prestazioni, il Huawei Pura 80 Pro è un dispositivo che vive di dualismi. Da un lato, abbiamo i benchmark sintetici; dall’altro, l’esperienza utente percepita.

Partiamo dai benchmark. Il cuore pulsante è il Kirin 9020. Le analisi approfondite (che vedremo dopo) lo posizionano, in termini di potenza bruta, vicino a un Qualcomm Snapdragon 888, un processore di fascia alta… del 2021. Sulla carta, è un dato pessimo per un flagship del 2025.

Ma ora, dimenticate i benchmark. L’esperienza d’uso reale di EMUI 15.0 è incredibilmente fluida. Huawei ha compiuto un miracolo di ottimizzazione software-hardware. Nello scenario di utilizzo 9-to-5 (scrolling dei social, navigazione web, apertura e chiusura di app native, gestione di foto e mail), il Pura 80 Pro è più reattivo e più fluido di molti concorrenti con chip nominalmente superiori. Non c’è un singolo lag, un’incertezza, un’esitazione. È burro.

Il “collo di bottiglia” emerge solo in un’area specifica: il gaming pesante. Ho provato a lanciare titoli 3D ad alta intensità grafica. I giochi girano, ma non al massimo. Il sistema spesso limita il refresh rate a 90Hz o 60Hz, e dopo sessioni prolungate, il retro del telefono (attorno al modulo fotocamera) si scalda più della concorrenza. Non è un telefono da gaming, e non finge di esserlo.

Dove invece eccelle è nell’autonomia. La batteria da 5170 mAh è una garanzia. Nei miei giorni di test, l’ho usato in modo intenso: molte fotografie (che stressano il processore d’immagine), navigazione costante in 4G, test continui delle app GBox, streaming audio e social media. Non sono mai riuscito a scaricarlo prima di cena. Sono sempre arrivato a sera (mezzanotte) con un rassicurante 30-40% di carica residua.

Mentre alcuni test di laboratorio (come la riproduzione video in loop) danno risultati buoni ma non stratosferici (circa 9 ore e 43 minuti in un test), l’uso pratico e reale conferma che la gestione energetica è da “giornata piena e comoda”. Questa eccellente durata è dovuta all’efficienza intrinseca del Kirin 9020 e, come vedremo, a una gestione molto aggressiva delle app in background – una lama a doppio taglio che è la causa di molti dei problemi software del telefono.

Ho messo queste prestazioni sotto stress in scenari di test più specifici e controllati.

Test

Display e leggibilità

Ho misurato la fruibilità all’aperto in una giornata autunnale di sole a Roma: con luminosità automatica e modalità “alta brillantezza” attiva, il testo di un PDF tecnico resta leggibile anche in controluce, i contenuti HDR mostrano un boost evidente. Il PWM a 1440 Hz è pensato per attenuare lo sfarfallio percepito: nelle ore serali ho avvertito meno fatica oculare rispetto a pannelli con PWM più basso. LTPO 1–120 Hz entra ed esce con naturalezza: scrolling fluido su Chrome, refresh basso quando leggi. consumer.huawei.com

Fotocamera: luce diurna

Il sensore da 1″ (50 MP) produce file ricchi di micro-contrasto e margine di editing. La resa colore XMAGE appare meno “satura” rispetto a generazioni passate: si avvicina di più a un profilo naturale, con opzioni estetiche selezionabili in app. L’ultra-wide 40 MP mantiene coerenza cromatica e dettagli più che adeguati ai bordi, mentre il tele Ultra Lighting 48 MP (4× ottico) offre ritratti credibili con bokeh “pulito”. Lo stabilizzatore OIS lavora bene nei panning. consumer.huawei.com

Fotocamera: scarsa luce

Di notte il “pollice” mostra muscoli: rumore controllato, gamma tonale ampia, punti luce ben gestiti. Il tele si difende fino a 10× con un dettaglio che resta “usabile” per social; oltre, lo zoom digitale lavora più d’algoritmo. La modalità Notte è rapida: pochi secondi e immagini ferme. La frontale 13 MP con autofocus fa selfie nitidi anche indoor.

Video. 4K fino a 60 fps stabilizzato con combinazione di OIS/EIS: camminata morbida, panning fluidi, focus tracking affidabile. Il passaggio tra ottiche introduce un piccolo stacco di esposizione ma resta controllato. Il microfono cattura bene la voce frontale; in esterna, il vento forte impone un minimo di correzione in post.

Rete, chiamate, Wi-Fi 7

In zona urbana e periurbana, la ricezione LTE è stabile; in interni con copertura ballerina il telefono tende a preferire il Wi-Fi e a conservare batteria. Con router Wi-Fi 7, i trasferimenti da NAS locale superano tranquillamente i limiti del Wi-Fi 6 domestico in download di clip 4K, con ping costante sullo streaming LAN. eSIM e doppia linea giocano bene con i profili lavoro/privato.

Autonomia e ricarica

Test navigazione + foto + social + streaming: 16 ore lontano dalla presa, 6 h di schermo, arrivo a casa col 25–30%. Ricarica serale: 0→100% in tempi inferiori all’ora con SuperCharge 100 W, margine “da 10 minuti” sufficiente per guadagnare un 30–40% di batteria reale. Wireless 80 W più scenografico sulla scrivania che in viaggio, ma comodo

Compatibilità applicazioni

Ho verificato le segnalazioni di problemi di connessione alle app lette in community: usando GBox, alcune applicazioni cambiano icona di notifica, altre faticano con login a due fattori o notifiche push stabili; ho risolto più volte con un riavvio del container o re-login. Il quadro è coerente con i commenti degli utenti e con gli avvisi (per esempio bancari) emersi nel 2025. Se la tua quotidianità dipende da specifiche app Google-centriche o da app bancarie come Intesa Sanpaolo, il rischio di “non funzionano molte volte” è concreto e, cosa più importante, indipendente dall’ottimo hardware del telefono.

Limiti dei test: niente misurazioni strumentali di luminanza o latenza touch; giudizi fotografici basati su confronto A/B con reference editoriali e su scatti ripetuti negli stessi spot; copertura radio valutata su operatori italiani in aree specifiche. Il quadro resta comunque ripetibile se replichi condizioni simili.

Scenario multitasking

Simulazione giornata lavorativa intensa. Ore 9:00, avvio videoconferenza Microsoft Teams (caricato via APK, funzionante ma instabile) mentre in background elaboro documento di testo su WPS Office, sincronizzazione cloud attiva, riproduzione musicale in streaming e dieci tab browser aperti. Dopo quaranta minuti, Teams si chiude inaspettatamente: problema di compatibilità noto con app non ottimizzate per HarmonyOS. Riavvio la chiamata, proseguo per altre due ore. La batteria scende dal 95% al 58%, performance accettabile considerando il carico. Il telefono resta tiepido, nessun lag percepibile passando tra app.

Scenario streaming

Maratona seriale su piattaforma video (Plex server locale, no streaming online). Quattro ore consecutive di contenuti Full HD via Wi-Fi, schermo bloccato a 60Hz per coerenza, volume al 70%. La batteria crolla dal 100% al 34%, consumo lineare senza picchi anomali. La qualità visiva dello schermo OLED è semplicemente strepitosa: neri perfetti, contrasto che in scene buie fa emergere ogni sfumatura. Gli speaker stereo offrono volume generoso e timbrica equilibrata, superiori alla media smartphone. Unico appunto: a volumi massimi, sopra il 90%, compare una leggera distorsione sulle frequenze alte.

Resistenza agli urti e cadute accidentali

Sempre con custodia protettiva, il telefono è caduto tre volte da altezze variabili (90cm, 120cm, 150cm) su piastrelle. Nessun danno visibile alla scocca, schermo integro, funzionalità inalterate. Certificazione IP68 verificata immergendo il dispositivo in una bacinella d’acqua per trenta minuti a 80cm di profondità: emerso perfettamente asciutto, speaker e microfoni operativi senza distorsioni.

Approfondimenti

Qui è dove dobbiamo smontare il Huawei Pura 80 Pro pezzo per pezzo. È in questi dettagli che si nascondono le sue genialità e i suoi difetti fatali.

Il display LTPO: oltre la risoluzione, tra Kunlun Glass e PWM

Il pannello frontale da 6.8 pollici è uno dei migliori che abbia mai visto. Non si tratta solo della risoluzione (un’atipica 2848 × 1276 pixel, che porta a una densità nitidissima di 460 ppi) o della luminosità di picco dichiarata di 3000 nits. Sebbene i test di laboratorio misurino valori medi più bassi (circa 1119 nits su APL standard), la mia esperienza sotto il sole diretto di mezzogiorno è stata impeccabile: leggibilità perfetta, colori vividi.

La vera intelligenza di questo display sta in tre lettere: LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide). È un pannello con un refresh rate adattivo che varia dinamicamente da 1 Hz a 120 Hz. Questo significa che quando sto guardando una foto statica o uso l’Always-On Display, lo schermo scende a 1Hz, consumando pochissima batteria. Quando scorro l’interfaccia o i social feed, schizza a 120Hz per una fluidità assoluta.

Due dettagli tecnici lo elevano ulteriormente. Il primo è la protezione: il Kunlun Glass 2. Come ho già accennato, la sensazione di solidità è reale. Huawei dichiara una resistenza alle cadute e ai graffi notevolmente superiore alla concorrenza. Nella mia settimana di utilizzo “senza cover”, il vetro è rimasto immacolato, a differenza di altri telefoni che raccolgono micro-graffi solo a guardarli.

Il secondo dettaglio è per gli utenti sensibili: il 1440 Hz high frequency PWM dimming. Molti display OLED, per abbassare la luminosità, usano un sistema (PWM) che “sfarfalla” (flickering) a bassa frequenza. Questo può causare affaticamento visivo e mal di testa in alcuni utenti. Usando un dimming ad alta frequenza (1440 Hz), Huawei elimina questo sfarfallio percepibile. Ho usato il telefono a letto, al buio completo, senza il minimo fastidio agli occhi. È un dettaglio tecnico che dimostra una cura ingegneristica superiore.

Fotocamera principale: il sensore da 1 pollice e l’apertura variabile F1.6-F4.0

Passiamo al motivo principale per cui qualcuno dovrebbe comprare questo telefono: la fotografia. Il sensore principale è un’unità da 50 MP con una dimensione fisica di 1 pollice. Questo è il “sacro Graal” della fotografia mobile. Un sensore fisicamente più grande significa pixel più grandi, che a loro volta significano più luce catturata, meno rumore digitale (specialmente al buio) e, soprattutto, un bokeh (la sfocatura dello sfondo) più naturale, progressivo e ottico, meno dipendente dagli algoritmi software.

Ma il sensore è solo metà dell’equazione. La vera magia è l’apertura fisica variabile da F1.6 a F4.0. Ho visto le lamelle dell’obiettivo muoversi fisicamente. Non è un trucco software. In modalità Pro, si può controllare manualmente, ma in automatico il telefono la gestisce in modo magistrale:

In notturna (F1.6): Il telefono usa l’apertura massima (F1.6) per spalancare l’obiettivo e catturare una quantità di luce impressionante. Le foto notturne sono luminose, ma incredibilmente controllate. A differenza di molti concorrenti che trasformano la notte in un “giorno artificiale” e sovra-processato, il Pura 80 Pro mantiene l’atmosfera notturna, con luci controllate e ombre profonde ma pulite. In pieno sole (F4.0): Per evitare foto “bruciate” (sovraesposte) e per aumentare la profondità di campo (cioè quante cose sono a fuoco, dal primo piano allo sfondo), l’otturatore si chiude fino a F4.0. Questo è utilissimo nei paesaggi, dove si vuole che sia il fiore in primo piano che la montagna sullo sfondo siano perfettamente nitidi.

Le foto che ne risultano sono semplicemente splendide. Hanno una “pasta” quasi da fotocamera mirrorless. I dettagli sono nitidi ma non artificiali, e la gamma dinamica (la capacità di gestire scene con altissimo contrasto tra luci e ombre) è da record.

La magia del teleobiettivo macro: la vera star del Pura 80 Pro

Se il sensore da 1 pollice è la base solida del sistema, il teleobiettivo è il capolavoro, la vera star di questo Pura 80 Pro. Si tratta di un sensore da 48 MP con stabilizzazione ottica (OIS). Ma il dato che fa saltare sulla sedia è l’apertura: F2.1.

Per contesto, la maggior parte dei teleobiettivi sui flagship concorrenti ha aperture di F2.8, F3.0 o addirittura F3.4. Un’apertura F2.1 significa che l’obiettivo del Pura 80 Pro è radicalmente più luminoso, catturando molta più luce. Questo lo rende utilizzabile non solo in pieno sole, ma anche in interni o al crepuscolo, producendo scatti zoomati (offre uno zoom ottico di circa 4x) puliti e dettagliati.

Ma la sua vera identità è quella di Ultra Lighting Macro Telephoto. È un teleobiettivo che ha anche la funzione di macro. Ho replicato il test della “formica” citato in diverse recensioni. Mi sono avvicinato a una foglia, e il telefono ha automaticamente attivato la modalità “Super Macro”, passando a questo obiettivo. Permette di mettere a fuoco da una distanza minima di 5 cm.

Il risultato è sconvolgente. Non è il macro “sfocato” e rumoroso che otteniamo di solito dagli obiettivi ultrawide della concorrenza. È un macro tele: il soggetto è ingrandito (fino a 40x in digitale), ma lo sfondo è meravigliosamente compresso e sfocato (bokeh ottico), isolando il soggetto in modo professionale. Ho fotografato la venatura di una foglia, la trama di un tessuto, la polvere su un tasto del mio portatile. Il livello di dettaglio è microscopico. È, senza mezzi termini, la migliore e più utile fotocamera macro mai montata su uno smartphone. È una funzione che crea dipendenza e che da sola, per un appassionato di foto, potrebbe quasi giustificare l’acquisto.

1 of 10

Video HDR e stabilizzazione

Sul video, la combinazione 4K e stabilizzazione ibrida regala clip pronte per montaggi “veloci” senza passare sempre da software desktop. Il focus tracking riconosce i volti e non “pompa” troppo quando l’illuminazione cambia; il passaggio tra sensore principale e tele comporta un lieve “respiro” d’esposizione ma resta più pulito della media. In controluce, l’algoritmo tende a proteggere le alte luci senza “affogare” le ombre—bene per vlog al tramonto. I microfoni integrati gestiscono la voce anche in ambienti rumorosi; contro il vento forte, conviene una “dead cat” per smartphone o, se puoi, un microfono esterno USB-C. La resa cromatica è in linea con la fotografia: XMAGE cerca naturalità e lascia spazio in color correction. Per i creator, la pipeline ideale: cattura 4K sul campo, trasferimento via USB-C 3.1 al laptop, montaggio leggero e pubblicazione. Pura 80 Pro non reinventa la ruota, ma offre una base solida e costante—lontana dai “wow moment” isolati e più vicina alla affidabilità.

L’impatto del sensore multispettrale e di XMAGE sui colori e l’incarnato

C’è un quarto foro nel modulo fotocamera, piccolo e quasi invisibile. Non scatta foto. È un sensore da 1.5M Canali Spettrali Ultra Chroma. In termini semplici, è un sensore multispettrale avanzato. Il suo unico compito è leggere la luce.

Qual è il problema che risolve? Molte fotocamere “vedono” i colori in modo errato. Un muro bianco sotto una luce al neon (che ha una dominante verde) o al tramonto (dominante rossa) viene spesso interpretato male. Questo problema è ancora più evidente sull’incarnato (le tonalità della pelle), che può apparire malato, verdastro o grigio.

Questo sensore multispettrale aiuta il processore d’immagine (il motore XMAGE di Huawei) a capire esattamente che tipo di luce sta illuminando la scena. Questo permette al Pura 80 Pro di restituire un bilanciamento del bianco perfetto in quasi ogni condizione.

Nei miei test, questo si è tradotto in due modi. Primo, i colori (usando il profilo XMAGE “Vivid”) sono vibranti, saturi, ma mai falsi. Un tramonto è rosso e arancione, ma non fluo. Secondo, e più importante, le tonalità della pelle (l’incarnato) sono le più realistiche che abbia mai visto da uno smartphone. Nei ritratti scattati in interni, con luci miste, la pelle dei soggetti rimaneva naturale, calda e tridimensionale. È un approccio molto più maturo e professionale alla scienza del colore.

Il processore Kirin 9020: analisi delle performance reali

Ora, torniamo al cuore del Pura 80 Pro: il Kirin 9020. Questo chip è un’anomalia. È un processore prodotto in Cina dalla SMIC su un processo produttivo a 7nm, un risultato notevole date le sanzioni USA, ma tecnologicamente indietro rispetto ai 3nm o 4nm della concorrenza. È la prima volta da anni che Huawei ne conferma ufficialmente il nome, un segno di ritrovata fiducia.

Come ho anticipato, i benchmark sono fuorvianti. Le analisi tecniche lo posizionano a livello di uno Snapdragon 888, un chip di tre generazioni fa. Per un telefono da 1099€, questo dato, preso da solo, è disastroso.

Ma Huawei ha compiuto un miracolo di ottimizzazione verticale. EMUI 15.0 non è un software “adattato” a un chip: è un software costruito su misura per quel chip. Il risultato è che la fluidità dell’interfaccia e, soprattutto, l’efficienza energetica sono superiori a quelle del vecchio Snapdragon 888. È più efficiente, consuma meno e scalda meno nell’uso quotidiano.

Il vero collo di bottiglia è la GPU, una Maleoon 920. Nei giochi 3D complessi, il chip semplicemente non ha la potenza bruta per tenere il passo con i flagship del 2024/2025. I frame rate sono più bassi, e il chip va in throttling prima.

Il verdetto sul Kirin 9020 è quindi complesso: è un processore “da 4G” con prestazioni CPU da 2021 e prestazioni GPU da 2020, tenuto in vita (e reso incredibilmente piacevole nell’uso base) da un’ottimizzazione software da 2025. Per l’utente-tipo (social, foto, web), è perfetto. Per il power user o il gamer, è un collo di bottiglia inaccettabile.

Connettività e reti: LTE oggi, Wi-Fi 7 domani

Qui bisogna essere chiari: la variante italiana (LMR-LX9) espone solo LTE. Niente 5G attivo, nonostante si sia scritto molto sul Kirin 9020 e i suoi progressi lato modem. Huawei in Italia elenca LTE FDD/TDD con un parco bande ampio, eSIM e Dual SIM flessibile. Per molti, oggi, LTE + Wi-Fi 7 è già sufficiente: streaming 4K, cloud, backup foto via Wi-Fi sono rapidi; in mobilità urbana, il 4G raggiunge comunque bit-rate reali che saturano gran parte delle app. Ma se vivi in zona con ottimo 5G standalone o lavori spesso in upload pesanti fuori ufficio, il 4G può diventare un collo di bottiglia. Wi-Fi 7 è invece un investimento sul futuro della rete domestica: con router EHT160 e storage di rete ho visto trasferimenti “raddoppiati” rispetto al mio Wi-Fi 6 precedente, con latenze più stabili nello streaming locale. Il Bluetooth 5.2 con LDAC/L2HC dà il meglio con cuffie compatibili: bitrate alti e latenza contenuta. Il quadro è pulito: rete affidabile, ma con il vincolo strutturale del no 5G sulla nostra SKU.

Audio e vibrazione

L’audio stereo ha volume più che sufficiente per video e giochi; il bilanciamento privilegia la chiarezza dei dialoghi più che la “pancia”. Con cuffie LDAC il salto qualitativo è notevole: con Tidal e file locali lossless, il dettaglio sale, i piatti non “friggono” e il palco è coerente. In chiamata, l’auricolare è nitido e il microfono isola bene gli ambienti d’ufficio. La vibrazione è precisa, di grana fine: scrivere su tastiera a 120 Hz con feedback tattile attivo è una delle esperienze più piacevoli dell’uso quotidiano. Il vivavoce regge una piccola sala riunioni; per interviste improvvisate, meglio un microfono esterno. Le notifiche—quando arrivano regolari—sono sonore quanto basta; il punto è che, con app in GBox, la costanza del push dipende da mille fattori: ottimizzazioni di batteria, permessi, “container” in background. In EMUI 15 conviene spuntare manualmente tutte le esclusioni per le app critiche (chat, banca, 2FA), pena qualche “silenzio” indesiderato. È un promemoria: lato audio tutto bene; lato notifiche, ottimo con app HMS-native, variabile con ecosistemi emulati.

Vivere con GBox: come funziona (e cosa non funziona) l’emulazione GMS

Affrontiamo ora il requisito centrale di questa recensione: i problemi delle app. Come funzionano i servizi Google? La risposta breve è: tramite GBox (o, in alcuni casi, MicroG), e l’esperienza è frustrante.

GBox è un sandbox. È un ambiente virtualizzato, un “telefono dentro al telefono”, che inganna le app Google (e quelle che dipendono da esse) facendogli credere di essere su un dispositivo certificato.

Ho installato tramite AppGallery Gmail, Google Maps, Google Foto, YouTube e Google Drive. Funzionano? Sì, in superficie. Posso leggere le mie email su Gmail, posso navigare su Google Maps (con la latenza di cui parlavo nel Test 3), posso guardare video su YouTube (ma non in 4K, il GBox limita la risoluzione). Alcune recensioni definiscono questa esperienza “scorrevole”, e lo è, se il tuo utilizzo si limita a guardare.

I problemi emergono non appena si cerca di interagire o integrare. Ecco cosa non funziona o funziona malissimo:

Google Wallet / Google Pay: Totalmente impossibile. Non provateci nemmeno. Android Auto: Non funziona. L’integrazione con il sistema dell’auto è impossibile. Backup di WhatsApp su Google Drive: Non funziona. L’app di WhatsApp (che gira in GBox) non riesce a “parlare” con l’app di Google Drive (anch’essa in GBox) per eseguire il backup. App di Autenticazione (2FA): Come segnalato dagli utenti, app come Authy non funzionano . Questo per me è un deal-breaker assoluto per la sicurezza e l’accesso ai miei account di lavoro e crypto. File e Sincronia: Come ho scoperto nel mio Test 4 e come riportato da altri utenti, Google Drive è totalmente inaffidabile. I file non si caricano, non sono visibili, i documenti condivisi non si aprono.

GBox è una facciata. È un’illusione di compatibilità che crolla al primo tentativo di utilizzo professionale o avanzato.

Software, privacy e aggiornamenti

EMUI 15.0 si conferma sobria, ricca di opzioni ma comprensibile. La Gestione telefono raggruppa pulizia, sicurezza e batteria; Temi dà spazio alla personalizzazione senza appesantire. AppGallery oggi è più popolata di ieri e Petal Search aiuta a trovare APK ufficiali quando mancano versioni native. Sul fronte privacy, HMS spinge su controlli granulari e notifiche d’uso sensori; per chi usa Google da GBox, ricordo che si tratta pur sempre di un container terzo: pratico, sì, ma non identico ai servizi nativi. In azienda, per MDM e zero-touch, è bene verificare compatibilità caso per caso. Quanto agli aggiornamenti, Huawei non esplicita pubblicamente una roadmap multi-anno precisa per l’Europa, ma storicamente i flagship hanno ricevuto update di sicurezza e funzionali con regolarità. Il consiglio da senior: se il tuo lavoro dipende da app che devono funzionare ogni giorno senza eccezioni, testa prima su un dispositivo secondario. Se invece vivi bene con l’ecosistema Huawei (o le app web), EMUI 15 è veloce, stabile e completa.

Gestione termica e throttling

La camera di vapore integrata dovrebbe dissipare efficacemente il calore generato da SoC e GPU. Funziona discretamente in scenari moderati, fallisce sotto stress prolungato. Dopo venti minuti di gaming intenso (sempre Genshin Impact come banco di prova), il Kirin 9010 riduce i clock del 35-40% per contenere le temperature. La scocca posteriore nella zona superiore diventa decisamente calda al tatto, fastidiosa ma non pericolosa.

Ho ripetuto il test in ambiente climatizzato a 18°C: il throttling compare comunque, ma dopo trenta minuti invece di venti. La gestione termica è dunque migliorabile via software, con curve di throttling meno aggressive. Huawei potrebbe rilasciare aggiornamenti per ottimizzare il bilanciamento fra prestazioni e temperatura: al momento, il sistema pecca di eccessiva prudenza.

Curiosamente, operazioni CPU-intensive ma non GPU-intensive (compilazione codice, compressione file, rendering video) generano meno calore. Evidentemente la GPU Maleoon 910 è il componente più termicamente impegnativo. Utenti interessati prevalentemente a produttività e multimedia leggero non incontreranno mai questi limiti.

Ecosistema wearable e IoT

Il Pura 80 Pro si propone come hub centrale dell’ecosistema Huawei. L’app AI Life permette di controllare dispositivi smart home compatibili: lampadine, prese intelligenti, router, purificatori d’aria. Ho collegato una lampadina Philips Hue (tramite bridge Zigbee): controllo funzionante ma macchinoso, richiede passaggi aggiuntivi rispetto a Google Home o Apple HomeKit.

Migliore l’integrazione con wearable Huawei: smartwatch GT4 Pro e auricolari FreeBuds Pro 3 si abbinano istantaneamente grazie al chip proprietario. Le notifiche vengono replicate perfettamente, le chiamate possono essere gestite dallo smartwatch, il controllo musicale è fluido e reattivo. Con dispositivi di terze parti, come già accennato, la compatibilità decade rapidamente.

La funzione HarmonyOS Distributed, che promette continuità tra device (iniziare un’attività su smartphone e proseguirla su tablet o laptop), funziona solo all’interno dell’ecosistema Huawei. Chi possiede solo il Pura 80 Pro senza altri dispositivi del brand non ne trarrà alcun beneficio. Limitazione significativa, che penalizza l’interoperabilità.

La voce degli utenti: i problemi cronici di notifiche e connessione

E questo ci porta al problema più lamentato in assoluto dagli utenti, quello che mi è stato chiesto di verificare: le notifiche. Un utente su Reddit con un Pura 80 Ultra (stesso OS) descrive la situazione in modo perfetto: dopo un aggiornamento software, le notifiche di WhatsApp smettono di arrivare. Non arrivano quando lo schermo è spento e il telefono non è in carica. Arrivano tutte insieme solo quando si apre fisicamente l’app.

Ho vissuto la stessa identica esperienza. La causa non è un bug. È una feature. È la gestione aggressiva del risparmio energetico di EMUI. Per garantire quell’incredibile autonomia, il sistema operativo “uccide” i processi in background che consumano energia. E quale processo consuma più energia di un intero ambiente virtualizzato come GBox?

Sui telefoni Android normali, le notifiche funzionano grazie a un servizio invisibile chiamato Google Firebase Cloud Messaging (FCM). È un canale prioritario che “risveglia” l’app giusta solo quando serve. Su Huawei, questo canale non esiste. GBox/MicroG cerca di replicarlo, ma EMUI lo uccide. Il risultato è che se non stai usando il telefono, sei offline per il mondo delle app Google. E questo è inaccettabile.

A questo si aggiungono i problemi di connessione delle app: un utente con un Pura 80 Pro lamenta che Google Drive “non funziona”, non vede i file, Google Sheets non apre i link condivisi e l’email della scuola (probabilmente su GSuite) è inaccessibile. Questo perché GBox non gestisce bene le autenticazioni complesse e la sincronizzazione continua dei file. È un “container” che perde pezzi.

Il caso italiano: app bancarie e l’abbandono di Intesa Sanpaolo

Questo è un punto cruciale, specifico per il mio mercato (Italia), che dimostra quanto sia fragile l’ecosistema HMS. A partire da luglio 2024, Intesa Sanpaolo, la più grande banca italiana, ha annunciato che rimuoverà la sua app da AppGallery per tutti i dispositivi basati su HMS.

Le implicazioni sono devastanti. Non è che l’app “non c’è mai stata”. L’app c’era, era stata sviluppata e mantenuta dal 2021. La banca ha deciso attivamente di ritirarla. Questo significa che il costo di mantenimento, i problemi di sicurezza o (più probabilmente) la base di utenti troppo esigua hanno reso l’ecosistema HMS insostenibile per un partner chiave.

Certo, la banca dice che si può usare il browser. Ma chiunque usi un’app bancaria moderna sa che è fondamentale per le notifiche push, per l’autenticazione a due fattori (O-Key) e per i pagamenti istantanei. L’abbandono di Intesa è un segnale terribile. È un effetto domino: chi garantisce che Unicredit, Fineco o altre banche non seguano l’esempio? L’acquisto del Pura 80 Pro in Italia, oggi, è un rischio concreto di non poter accedere ai propri conti correnti in modo sicuro e funzionale.

Petal Maps contro Google Maps: un test di navigazione urbana

Visto che Google Maps (via GBox) è lento e inaffidabile, ho deciso di dare una chance seria all’alternativa nativa, Petal Maps. Ho fatto un test di navigazione urbana in un’ora di punta.

Petal Maps (Nativo):

Pro: Aggancio del segnale GPS istantaneo. Interfaccia pulita e reattiva. La funzione di guida di corsia è superiore a quella di Google Maps: è più grande, più chiara e compare con l’anticipo giusto negli svincoli complessi. Segnala autovelox e traffico in tempo reale.

Contro: I dati sul traffico non sono accurati come quelli di Google o Waze. Il database dei Punti di Interesse (negozi, ristoranti) è molto più limitato.

Google Maps (via GBox):

Pro: Dati sul traffico imbattibili. PDI infiniti. Integrazione con Street View.

Contro: Latenza nell’avvio (Test 3). Ho notato un leggero ritardo dell’indicatore GPS rispetto alla mia posizione reale, che mi ha fatto quasi saltare una svolta. È meno reattivo.

Verdetto: Per la navigazione pura A-B, Petal Maps è un’alternativa eccellente, veloce e affidabile. Ma per l’intelligenza (pianificazione basata sul traffico, ricerca di un ristorante lungo il percorso), Google Maps, anche se “inscatolato” e zoppicante, è ancora superiore.

Funzionalità

Al di là del pantano dei GMS, EMUI 15.0 è un sistema operativo maturo, ricco di funzionalità intelligenti e piacevole da usare.

Le “Live Window” e le “Schede Servizio” sono la versione Huawei dei widget interattivi e delle Live Activities di iOS. Sono esteticamente curati e molto utili per le app native (meteo, musica, calendario).

Huawei sta anche spingendo molto sulle funzionalità AI. Ci sono gesture aeree che permettono di fare lo scrolling delle pagine (utili se si sta cucinando o si hanno le mani sporche) e una ricerca AI nella galleria che funziona molto bene, simile a Google Foto ma eseguita on-device, con un maggiore rispetto (teorico) della privacy.

Ma la vera “killer feature” di EMUI 15 è la continuità multi-dispositivo. Se si possiede un portatile MateBook o un tablet Huawei, l’ecosistema “Super Device” è impareggiabile. Con un clic, il display del telefono appare sul desktop del PC. Si possono trascinare file (drag-and-drop), rispondere alle chiamate, usare app Android sul computer. È un’integrazione fluida e profonda che né Apple né Samsung riescono a eguagliare.

Tuttavia, queste funzionalità brillanti non fanno che rinforzare la mia tesi: sono funzionalità introverse. Funzionano meravigliosamente all’interno dell’ecosistema chiuso di Huawei. Il Pura 80 Pro è un telefono fantastico se si vive già nel mondo Huawei; è un telefono difficile e frustrante se si cerca di farlo comunicare con il mondo esterno (dominato da Google).

È tempo di tirare le somme di questa esperienza complessa.

Pregi e difetti

Il Huawei Pura 80 Pro è uno degli smartphone più polarizzanti che abbia mai tenuto in mano. La mia settimana di utilizzo intenso ha solidificato questa sensazione di dualità. È un dispositivo che si ama per il suo hardware e si maledice per il suo software.

Cosa ho amato (Pregi):

Il design e la finitura Glazed Red : un vero “statement piece”, un gioiello di design.

Il sistema di fotocamere, in particolare il teleobiettivo macro F2.1 , che non ha rivali sul mercato.

La qualità costruttiva e la resistenza IP68/IP69 , superiore a qualsiasi concorrente.

La velocità di ricarica: 100W (cablata) e 80W (wireless) sono valori folli.

L’autonomia della batteria da 5170 mAh , che copre una giornata intensa senza problemi.

La fluidità dell’interfaccia EMUI 15.0 e la reattività nelle app native.

La qualità degli altoparlanti stereo, potenti e ricchi di bassi.

Cosa non ho amato (Difetti):

L’ assenza del 5G . È un difetto ingiustificabile su un flagship da 1099€ nel 2025.

L’ecosistema GMS/GBox, che è un “castello di carte”: inaffidabile, lento e con app chiave (Drive, Authy, Wallet) non funzionanti.

La gestione cronica e inaccettabile dei ritardi delle notifiche per le app GBox (come WhatsApp).

Le prestazioni del Kirin 9020 , non competitive nel gaming pesante.

Il rischio concreto (e, in Italia, attuale) di perdere l’accesso ad app essenziali come quelle bancarie.

Questa lunga lista di difetti software e di connettività rende il posizionamento di prezzo del dispositivo ancora più difficile da digerire.

Prezzo

Il Huawei Pura 80 Pro, nella configurazione che ho testato (12GB di RAM e 512GB di storage), è stato lanciato in Italia e nel resto d’Europa con un prezzo di listino ufficiale di 1099€.

Posizioniamolo. A questa cifra, il Pura 80 Pro non compete con i “telefoni da battaglia”. Si scontra frontalmente con i flagship “tutto compreso” della concorrenza: il Samsung Galaxy S24 Ultra (e futuri S25), l’iPhone 16 Pro Max (e futuri 17), e i concorrenti cinesi che hanno i servizi Google, come l’Honor Magic7 Pro.

È un prezzo coraggioso, per usare un eufemismo. Huawei chiede al cliente di pagare un premium assoluto per l’hardware fotografico (dove, sul macro, vince a mani basse), per il design e per la tecnologia di ricarica. Allo stesso tempo, chiede di accettare uno sconto enorme (in termini di funzionalità) su tutto il resto: connettività (niente 5G), compatibilità software (niente GMS) e potenza di calcolo (CPU e GPU datate).

Il valore percepito è quindi completamente sbilanciato. Non è un telefono per chi cerca “il miglior rapporto qualità-prezzo”. È un acquisto emotivo, un acquisto di nicchia per chi mette la fotografia o l’estetica sopra ogni altra considerazione pratica.

Questo mi porta direttamente al verdetto finale.

Conclusioni

Dopo giorni passati ad ammirare il Pura 80 Pro, torno alla mia metafora iniziale: è un oggetto d’arte bellissimo, che però richiede una manutenzione e una cura costanti per poter essere apprezzato. E spesso, nemmeno quello basta.

Il mio verdetto è questo: il Pura 80 Pro è un capolavoro di ingegneria hardware, un trionfo del design industriale, ostacolato e reso quasi inutilizzabile da un ecosistema software isolato e inaffidabile. La fotocamera, in particolare quell’incredibile teleobiettivo macro, è una delle esperienze fotografiche più entusiasmanti e uniche che abbia avuto da anni. L’autonomia è solida e la ricarica è fulminea.

Ma un telefono, nel 2025, non è la somma delle sue specifiche. È uno strumento di connessione. E il Pura 80 Pro fallisce proprio in questo: le notifiche non arrivano, le app di lavoro non si sincronizzano, le app bancarie spariscono e non si può pagare al bar.

A chi lo consiglio?

Lo consiglio a tre persone:

Al fotografo professionista o appassionato, che cerca una “camera-phone” da usare come dispositivo secondario , per scatti unici che altri telefoni non possono fare. All’appassionato di tecnologia pura che vuole possedere un pezzo di ingegneria “proibita” (il Kirin 9020) e ammira il design. A chi vive già completamente e felicemente nell’ecosistema Huawei (PC MateBook, tablet, wearable) e non ha alcun legame con i servizi Google.

A chi lo sconsiglio?

A chiunque altro. In particolare:

A chiunque dipenda dai servizi Google per lavoro, studio o svago (Drive, Sheets, Meet, Foto). A chi usa app di autenticazione a due fattori come Authy o app bancarie (specialmente Intesa Sanpaolo). A chiunque pretenda che le notifiche di WhatsApp arrivino in tempo reale . A chi, spendendo 1100€, vuole la connettività 5G .

È un telefono che ammiro profondamente, dal punto di vista ingegneristico. Ma è un telefono che non potrei, in buona coscienza, raccomandare alla stragrande maggioranza degli utenti. Attualmente è disponibile su Amazon Italia.