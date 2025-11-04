Ad
Google Pixel 10 Pro, sconto SCANDALOSO su Amazon oggi

Nuovo sconto su Amazon per l'acquisto di Google Pixel 10 Pro.

scritto da Denis Dosi 2 Minuti lettura
Il prezzo di vendita di Google Pixel 10 Pro è letteralmente scandaloso, oggi gli utenti si ritrovano davvero a poter spendere molto poco su Amazon per l’acquisto di uno dei migliori smartphone attualmente in circolazione. Il risparmio è garantito, senza rinunce particolari in merito alle caratteristiche tecniche o alle funzionalità cui è effettivamente possibile accedere.

Il prodotto, lanciato sul mercato nel corso del 2025, è caratterizzato da un peso che si aggira perfettamente negli standard a cui siamo abituati nel periodo, essendo di 207 grammi, con dimensioni di 152,8 x 72 x 8,6 millimetri di spessore. E’ un device che si può tranquillamente utilizzare spesso anche con una sola mano, e trasportarlo senza difficoltà nella tasca dei pantaloni.

Il processore è il Google Tensor G5, octa-core con una frequenza di clock che si aggira attorno ai 3,78GHz, passando per la solita ottima GPU PowerVR D-Series, oltre a una configurazione che prevede 16GB di RAM. Il display è da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1280 x 2856 pixel, un LTPO OLED con refresh rate fino a 120Hz (può raggiungere un minimo di 1Hz), appoggiandosi anche a 497 ppi in termini di dettagli molto precisi e colori fino a 16 milioni (sempre con protezione Gorilla Glass Victus 2)

Google Pixel 10 Pro, una serie di offerte mai viste prima su Amazon

Il prezzo di vendita di questo smartphone è decisamente più basso del suo primo listino di 1099 euro, proprio perché al giorno d’oggi l’utente si ritrova a dover sostenere un investimento finale corrispondente a soli 854 euro. Lo sconto applicato dall’azienda corrrisponde quindi a circa 250 euro, rappresentando una riduzione importante e a disposizione di tutti i consumatori. Se lo volete acquistare, sempre con garanzia di 24 mesi e completamente sbrandizzato, collegatevi qui.

Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3' - Grigio argento, 128GB
Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3" - Grigio argento, 128GB
