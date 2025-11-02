Very Mobile, fino a metà novembre offerte favolose

Squadra che vince non si cambia in casa di Very Mobile. Il noto operatore telefonico virtuale ha infatti deciso di continuare a proporre ancora per un po’ di tempo il suo fantastico catalogo di offerte di rete mobile. Secondo quanto è emerso, nei negozi fisici autorizzati il catalogo rimarrà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 4 dicembre 2025. Sul sito ufficiale dell’operatore, invece, il catalogo sarà disponibile fino alla giornata del prosimo 13 novembre 2025.

Very Mobile non cambia, continua ad essere disponibile il suo super catalogo di offerte

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile continuerà a proporre ancora il suo super catalogo di offerte mobile. Come già accennato in apertura, infatti, queste saranno disponibili fino al 4 dicembre 2025 e fino al 13 novembre 2025, rispettivamente nei negozi fisici autorizzati e sul sito ufficiale dell’operatore. Tra le offerte più sorprendenti ci sono sicuramente quelle dedicate alla portabilità, ovvero quelle riservate ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici:

Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, 1Mobile, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, Segnoverde, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Ricordiamo ad esempio la super offerta mobile denominata Very 5,99 MNP. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G ad una velocità massima pari a 30 mbps in download e in upload. L’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed sms illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per il rinnovo sarà pari a soli 5,99 euro al mese. Rimane poi disponibile anche la super offerta Very Esclusiva, con un costo per il rinnovo pari a soli 4,99 euro al mese.