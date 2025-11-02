Mini Jurassic Park: Dobot trasforma l’educazione con dinosauri

Dopo averci abituato a robot umanoidi che camminano con una disinvoltura quasi inquietante e a cani meccanici che sembrano usciti da un film di fantascienza, l’azienda cinese Dobot – già nota per i suoi bracci robotici super precisi – ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella. E quando dico “alzare l’asticella”, intendo riportare in vita qualcosa che calpestava la Terra 130 milioni di anni fa. Dimentica i manichini impolverati dei musei. Stiamo parlando di una creatura che cammina, respira, e interagisce come se fosse appena tornata dal Cretaceo, con un pizzico di intelligenza artificiale integrata.

Dobot porta il Sinosauropteryx in vita con AI interattiva

La star di questa operazione, che potremmo definire un “mini Jurassic Park robotico” senza i rischi di un’estinzione di massa, è il Sinosauropteryx. Non è un T-Rex per un motivo preciso: è un piccolo dinosauro piumato, il primo del suo genere mai identificato nel 1996, un vero ponte tra rettili e uccelli. La sua scelta è un colpo di genio simbolico: rappresenta la rinascita, l’innovazione che nasce dalla scienza. Ma non è solo una dimostrazione di paleo-tecnologia. L’intento di Dobot è molto più pragmatico e ambizioso: mostrare al mondo come le loro più recenti tecnologie di intelligenza artificiale multimodale, percezione ambientale e controllo dei movimenti ad altissima precisione possano rivoluzionare l’educazione, il turismo e l’intrattenimento. Immagina l’impatto di una creatura che non si muove in modo pre-programmato, ma reagisce a te, al pubblico, con versi sommessi e movimenti che sembrano quasi naturali.

Questo progetto è il segnale che qualcosa sta cambiando radicalmente nello scenario della robotica cinese. Per anni, Dobot e i suoi concorrenti hanno perfezionato i “cobot”, quei robot collaborativi ormai indispensabili nelle fabbriche e nei magazzini, con numeri che fanno girare la testa: solo nel 2024, la Cina ha sfornato 556.000 robot industriali e ben 10,5 milioni di robot di servizio. Ma il focus si sta spostando. Dopo aver conquistato l’industria (pensiamo ai contratti multimilionari di UBTech per i suoi Walker S2 o alle forniture di AgiBot per colossi dell’auto come BYD e Toyota), il prossimo campo di battaglia è il grande pubblico. Si passa dalla produzione all’esperienza.

La cosa più interessante è la filosofia di fondo: l’architettura robotica creata per il Sinosauropteryx non sarà un unicum. Una volta perfezionata, la struttura interna, l’intelligenza e la meccanica potranno essere riutilizzate per dare vita a qualsiasi altro personaggio, magari un drago mitologico o un eroe storico, semplicemente cambiandone l’aspetto esterno. Questa modularità apre porte immense a musei, parchi a tema e centri didattici, abbattendo i costi di sviluppo. Non sappiamo ancora quando potremo vedere questo dinosauro robotico camminare nei nostri musei o qual è il suo costo, ma una cosa è certa: la robotica è ufficialmente uscita dalle fucine industriali ed è pronta a salire sul palco, trasformandosi in puro, coinvolgente spettacolo a sfondo educativo.