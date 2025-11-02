Google: in arrivo nuovi prodotti Fitbit

Google si sta preparando ad un’importante rilancio. Quest’ultimo è riservato al marchio Fitbit e si basa su una nuova strategia. La quale è incentrata su personalizzazione e accessibilità. A tal proposito, l’azienda ha mostrato un’anteprima di Fitbit Coach. Un servizio in arrivo nel 2026 che promette di rinnovare l’esperienza del fitness digitale. L’annuncio è arrivato insieme alla conferma di nuovi prodotti a marchio. Segnando il ritorno di una linea che non vedeva novità di rilievo da oltre due anni. Dopo l’acquisizione completata nel 2021, il percorso di integrazione tra Fitbit e l’ecosistema Google ha attraversato una fase di transizione. L’ultimo grande lancio, il Fitbit Charge 6, risale infatti al 2023. Mentre i modelli Versa 4 e Sense 2 sono del 2022. Nel frattempo, la piattaforma Pixel Watch è diventata il punto di riferimento per gli smartwatch di casa Google, relegando Fitbit OS a un ruolo marginale. Ora, invece, l’azienda sembra voler puntare nuovamente sul segmento dei tracker fitness.

Google punta di nuovo su Fitbit: ecco le novità in arrivo

I tracker come Inspire e Charge rappresentano oggi un tassello importante per l’azienda. Ciò soprattutto per la loro capacità di coprire una fascia di mercato intermedia. Con prezzi compresi tra gli 80 e i 100 euro per l’Inspire 3 e un posizionamento simile per il Charge 6, Google può differenziare la propria offerta. Ciò rispetto ai più costosi Pixel Watch, che partono da 399 euro. Tale distinzione consente di intercettare un pubblico ampio, interessato alle funzioni di monitoraggio della salute, ma meno disposto a investire in un dispositivo premium.

Sul piano tecnico, i tracker mantengono vantaggi competitivi non trascurabili: un’autonomia che può raggiungere la settimana di durata, un design compatto e un prezzo più contenuto. A ciò si aggiunge una maggiore compatibilità con iOS, elemento che rafforza l’apertura del marchio. Il rilancio di Fitbit segna quindi una fase di equilibrio tra tradizione e innovazione. Da un lato, Google consolida la sua presenza nel mercato degli smartwatch premium. Dall’altro, riafferma l’importanza dei dispositivi semplici, accessibili e duraturi.