WhatsApp: un gruppo sta derubando tantissime persone

Quando parliamo di messaggistica, ovviamente a tutti quanti la prima applicazione che viene in mente è WhatsApp, la nota piattaforma infatti è la più famosa ed utilizzata in tutto il mondo grazie alle sue caratteristiche davvero di primo livello e al lavoro del team di sviluppo che si impegna a mantenere l’applicazione aggiornata e ricca di funzionalità competitive e appetibili.

Nel corso degli ultimi 10 anni, dunque WhatsApp è arrivata su smartphone praticamente di tutto il mondo trasformandoli in un punto di collegamento tra le persone, la piattaforma vanta infatti oltre 2 miliardi di account attivi e permette di restare in contatto in tempo reale con tutte le nostre persone care, un traguardo sicuramente degno di pregio per WhatsApp ma dietro il quale purtroppo si nasconde un fenomeno decisamente problematico.

Il fenomeno di cui stiamo parlando è quello delle truffe online, i truffatori infatti sono particolarmente interessati alle piazze ricche di persone poiché aumentare il numero di prede aumenta le probabilità di avere successo, non a caso le truffe online sono ormai all’ordine del giorno all’interno di WhatsApp e qui in Italia ne è appena arrivata una decisamente problematica, scopriamo insieme come funziona in modo da non cascarci.

La falsa collaborazione con YouTube

La truffa in questione esordisce con un gruppo all’interno del quale si viene aggiunti all’improvviso e dentro il quale vi verrà chiesto di svolgere piccoli compiti molto banali per poter ottenere un guadagno immediato, i truffatori si spacciano infatti per dei collaboratori YouTube e vi propongono di mettere like ad alcuni video, come se non bastasse il bonifico arriverà veramente a vostro favore, questo però rappresenta solo la prima parte della truffa del momento che poi i truffatori vi chiederanno di inviare a vostra volta un pagamento di qualche centinaio di euro promettendovi di restituirvi la somma moltiplicata più volte, in parole povere, promettono soldi gratis che però non riceverete mai dal momento che i truffatori spariranno non appena effettuato il bonifico verso di loro.