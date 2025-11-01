Realme 12+, svelato uno sconto FOLLE su Amazon

Realme 12+ è uno smartphone che abbraccia perfettamente la fascia intermedia della telefonia mobile, dispositivo che riesce a convincere i consumatori con prestazioni di livello superiore, richiedendo nel contempo un investimento inferiore ai 200 euro, questo è possibile grazie alla promozione disponibile oggi su Amazon.

Il prodotto, presente sul mercato da poco più di un anno, offre accesso a un display da 6,67 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2400 pixel, è un AMOLED con densità di 395 ppi e refresh rate a 120Hz. Qualità molto elevata, soprattutto in confronto alla fascia di prezzo di posizionamento, se accoppiato anche con il processore MediaTek Dimensity 7050, octa-core con frequenza di clock a 2,6GHz, al cui fianco possiamo trovare la GPU Mali-G68 MC4, con una configurazione che viene completata dalla presenza di 8GB di RAM.

Il comparto fotografico è di ottima qualità, essendo composto nella parte posteriore da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un ultragrandangolare da 8 megapixel e un effetto bokeh da 2 megapixel. Gli scatti sono al massimo di 8165 x 6124 pixel, con stabilizzazione ottico/digitale, angolo di ripresa massimo di 112 gradi, e spostando poi l’attenzione sul frontale con un sensore da 16 megapixel che prevede una apertura F2.45.

Realme 12+: offerte mai viste prima d’ora su Amazon

Realme 12+ è proposto con una spesa finale davvero più unica che rara, proprio perchè il consumatore si ritrova a poter investire solamente 175,99 euro per il suo acquisto, partendo da un listino di 299,99 euro. Una spesa ridottissima, disponibile a questo link, e capace di avvicinare tantissimi consumatori proprio con la sua capacità di costare così poco.

La batteria è sicuramente uno dei suoi punti di forza, essendo un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67W, per usabilità sul lungo periodo.