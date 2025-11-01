MediaWorld: accendete l’emozione con Samsung OLED 165Hz

C’è chi prepara i popcorn, chi sistema il divano e chi aggiorna la playlist delle serie preferite: siete pronti? Perché MediaWorld ha deciso di alzare il volume dell’emozione con le nuove TV Samsung OLED 4K. Qui non si parla solo di guardare, ma di vivere ogni istante in modo più intenso, con 165Hz di pura fluidità. Ogni curva di un’auto da corsa, ogni sorriso in un film, ogni pixel diventa spettacolare come mai. E per rendere tutto ancora più interessante, MediaWorld vi coccola con un voucher di intrattenimento fino a 414,96€. È il regalo perfetto per trasformare la serata film in una maratona degna di nota. Ridete, tifate, sospirate: MediaWorld ha pensato a tutto, voi dovete solo scegliere la TV giusta e lasciarvi conquistare da immagini che fanno dire “wow” al primo sguardo. Dai su che fra poco iniziano le maratone dei film di Natale ed escono le nuove stagioni delle vostre preferite serie tv!

Se volete approfittare di offerte Amazon uniche e codici promozionali aggiornati, seguite i canali Telegram Codiciscontotech [cliccate adesso qui] e Tecnofferte [iscrivetevi ora da qui]. Ogni giorno troverete promozioni e sconti esclusivi. Iscrivetevi subito per non perdere nessuna occasione di risparmio e rendere i vostri acquisti più intelligenti e convenienti.

Promo super per chi sceglie di puntare su MediaWorld

Da MediaWorld il Samsung QE55S85FAUXZT, OLED 55″ 4K, costa 1.179,99€, un capolavoro per chi cerca equilibrio tra qualità e prezzo. Per una visione ancora più ampia, MediaWorld propone il QE65S90FATXZT, 65″ OLED 4K, a 1.898,99€. Se preferite un’esperienza UHD perfetta, il QE65S85DAE di MediaWorld offre 65″ 4K a 1.613,89€. Chi cerca un audiotalmente immersivo da perdersi può puntare sul QE55S95FATXZT, Smart TV OLED 55″ 4K con Dolby Atmos e Full AI, a 1.798,99€. MediaWorld propone inoltre il QE65S85FAEXZT, 65″ OLED 4K, a 1.409,99€, e il compatto ma performante QE48S90FAEXZT, 48″ OLED 4K, a 828,99€. In ogni modello, MediaWorld racchiude un’esperienza visiva che unisce potenza, eleganza e innovazione. Accendete il comfort, il resto lo fa MediaWorld.