Kena Mobile, continuano fino a metà novembre le super offerte

Kena Mobile proroga le sue offerte mobile con supporto alla navigazione in 5G

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha prorogato la disponibilità delle sue offerte mobile che danno la possibilità di navigare con connettività 5G. Come già accennato in apertura, al momento sono state prorogate tre offerte mobile. Secondo quanto è emerso, queste offerte rimarranno a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 12 novembre 2025. Le offerte in questione saranno disponibili sia online sul sito dell’operatore sia nei negozi fisici autorizzati. Vediamo qui di seguito cosa includono.