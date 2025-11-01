Kena Mobile, continuano fino a metà novembre le super offerte

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco deciso di prorogare la disponibilità di due delle sue super offerte mobile con supporto alla navigazione in 5G. Ci stiamo riferendo in particolare alle offerte denominate Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G, Kena 5,99 100GB 5G e Kena 7,99 250GB 5G. Secondo quanto è emerso, queste tre offerte saranno disponibili fino alla giornata del prossimo 12 novembre 2025.
Kena Mobile proroga le sue offerte mobile con supporto alla navigazione in 5G
L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha prorogato la disponibilità delle sue offerte mobile che danno la possibilità di navigare con connettività 5G. Come già accennato in apertura, al momento sono state prorogate tre offerte mobile. Secondo quanto è emerso, queste offerte rimarranno a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 12 novembre 2025. Le offerte in questione saranno disponibili sia online sul sito dell’operatore sia nei negozi fisici autorizzati. Vediamo qui di seguito cosa includono.
- Kena 5,99 Special 2 Mesi Gratis 5G: include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 5G. L’offerta include andhe minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà pari a 5,99 euro al mese. L’operatore sta proponendo gratuitamente i primi due mesi di rinnovo.
- Kena 5,99 100 GB 5G: include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 5G. L’offerta include andhe minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà pari a 5,99 euro al mese.
- Kena 7,99 250 GB 5G: include ogni mese fino a 250 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 5G. L’offerta include andhe minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo da sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese.