Forza Motorsport: ecco la dichiarazione di Microsoft

Intesa Microsoft, molto presto, assisteremo all’arrivo di un periodo decisamente concitato per quanto riguarda il rilascio di titoli originali per la piattaforma dal momento che è in arrivo il remake di Halo che punta a rilanciare il primo capitolo della saga, nel mentre che tutte le attenzioni sono dunque dedicate a questo titolo, un portavoce della società, Phil Spencer, ha deciso di parlare in merito a un altro titolo molto amato che però non dà segni di sé ormai è da diverso tempo, stiamo parlando di Forza Motorsport.

Lo studio ha bisogno di tempo

L’uomo dunque ha deciso di parlare riguardo il titolo in questione e nello specifico riguardo lo studio che si occupa del suo sviluppo, senza girarci troppo attorno quest’ultima specificato come Turn10 (lo studio), abbia bisogno di più tempo per sviluppare il capitolo, quest’ultimo ricordiamo essere una sorta di alternativa in casa Microsoft al famoso Gran Turismo di PlayStation.

L’ultimo titolo appartenente a questo franchising è arrivato nel lontano 2023 e rappresentava una scelta decisamente più tecnica rispetto alla controparte PlayStation, salvo poi però finire nel dimenticatoio di molti utenti che lo hanno giudicato un po’ povero di contenuti, dopo tutti questi anni privi di notizie e accenni e dopo i massicci licenziamenti che l’azienda ha inflitto allo studio di sviluppo, molti utenti ovviamente hanno iniziato a sospettare che il titolo non avrebbe più avuto un futuro, in questi casi però i titoli non vengono mai cancellati definitivamente bensì finiscono all’interno di lunghi e duraturi stand-by, cosa che potrebbe riguardare anche Forza Motorsport.

Non a caso Spencer ha confermato che il titolo in questione si trova proprio in uno di questi periodi, lo studio è infatti attualmente coinvolto nello sviluppo di altri titoli che nella scaletta di Microsoft rivendicano una maggiore priorità, ciò non significa però che il turno di questo gioco prima o poi non arriverà, probabilmente bisognerà solo aspettare ancora un po’ di tempo quando i titoli prioritari verranno smaltiti ed evasi.