Ferrari F76: la nuova era digitale del brand

Ferrari compie un passo avanti nel mondo digitale con la F76. Di cosa si tratta? Di una hypercar che esiste soltanto nel metaverso. Ma spieghiamoci meglio. Essa non è una vettura da strada o da pista. Ma una vera e propria un’opera d’arte tecnologica nata per celebrare i 76 anni dalla prima vittoria del brand alla 24 Ore di Le Mans. Nel 1949, Luigi Chinetti e Lord Selsdon conquistarono la gara al volante della 166MM barchetta Touring, scrivendo la prima pagina gloriosa della leggenda Ferrari. Oggi, con la F76, Maranello rende omaggio a quel trionfo.

La F 76 è il primo modello Ferrari realizzato interamente in formato digitale. È stato infatti concepito come NFT esclusivo per i membri del programma Hyperclub. Parliamo di una piattaforma dedicata ai clienti più fedeli e appassionati, in cui ogni partecipante può accedere a contenuti riservati e creare la propria F76 personalizzata. Tale progetto è stato sviluppato dal Centro Stile guidato da Flavio Manzoni, il quale ha interpretato il concetto di hypercar con una libertà creativa mai vista prima.

Ferrari F76, un capolavoro di design virtuale

La nuova F76 è caratterizzata da una struttura a doppia fusoliera, risultato di un approfondito studio aerodinamico. Le due cellule separate per pilota e passeggero creano un canale centrale che trasforma la carrozzeria in un’ala capace di sfruttare l’effetto suolo in modo rivoluzionario. I profili alari, scolpiti per migliorare le prestazioni, si fondono in una linea fluida e potente. I richiami alla Ferrari F80 rivelano la continuità di quello stesso stile.

La parte frontale è dominato da una fascia sospesa tra i parafanghi, simbolo del concetto di “ala flottante” portato all’estremo. Ai lati, due coppie di fari a scomparsa richiamano le Ferrari anni Ottanta. Invece il posteriore integra le funzioni termiche direttamente nella struttura, ottimizzando il raffreddamento virtuale dei componenti meccanici.

All’interno, la F76 offre due abitacoli distinti collegati da un sofisticato sistema “drive by wire” che sincronizza volante, pedali e comandi. Ogni cliente ha potuto personalizzare la propria auto digitale scegliendo tra numerose configurazioni rilasciate in esclusiva nel corso dei tre anni del programma Hyperclub. In questo spazio innovativo, la community Ferrari trova un nuovo modo per vivere la passione, condividendo esperienze e creatività in un mondo senza confini fisici.