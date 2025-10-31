Ad
YouTube: ecco i dettagli della nuova UI

Arriva la nuova UI di YouTube che promette icone più spesse e una rivisitazione per il lettore video. Ecco i dettagli.

scritto da Margareth Galletta
YouTube

YouTube introduce un nuovo passo nel suo percorso di rinnovamento estetico e funzionale. La piattaforma di streaming video ha reso disponibile la nuova interfaccia utente per dispositivi Android e iOS. Il cambiamento segna un’ulteriore evoluzione nel modo in cui l’applicazione bilancia usabilità e leggibilità. Il nuovo design punta a una maggiore chiarezza grafica, con icone più spesse e bordi meno spigolosi in quasi tutte le sezioni dell’app. L’obiettivo è rendere l’esperienza d’uso più fluida, migliorando la percezione visiva degli elementi e la loro accessibilità. Tale logica di intervento coinvolge sia la barra di navigazione che le impostazioni interne, dove ogni icona viene riprogettata per risultare immediatamente riconoscibile.

YouTube: ecco cosa cambia con il nuovo aggiornamento

La modifica più sostanziale riguarda il lettore video. I pulsanti per la riproduzione (Pausa, Successivo e Precedente) assumono un aspetto più marcato. Racchiusi in box arrotondati e semi-trasparenti. La scelta di tali nuove forme mira a ridurre la frammentazione visiva e a migliorare l’interazione tattile. In tale configurazione, anche la barra degli strumenti subisce un restyling. I comandi principali vengono inseriti all’interno di una “pillola” ovale semi-trasparente. Mentre il collegamento “Altri video” viene reso più discreto e coerente con il resto dell’interfaccia.

Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata alle gesture di avanzamento e riavvolgimento, con un’animazione ora più pulita e priva del layer semi-opaco. Un’altra area di miglioramento riguarda la sezione dei commenti, dove l’app introduce i thread annidati. Gli utenti possono ora visualizzare con maggiore immediatezza le risposte a un commento, espandendole con un semplice tap.

Con tale aggiornamento, YouTube conferma la propria strategia di miglioramento graduale. Più orientata alla coerenza visiva e all’ergonomia digitale che a cambiamenti radicali. In un contesto dove l’esperienza utente è sempre più al centro della competizione tra piattaforme, anche piccoli interventi di design contribuiscono a definire l’identità e la longevità della piattaforma streaming.

