Unieuro: OFFERTE da brivido per un Halloween da non perdere

Unieuro ti dimostra che può diventare anche una festa di super offerte! Qui tra tablet, TV che parlano con te e macchine da caffè pronte a svegliarti con un espresso da paura, non c’è spazio per la noia. Preparati a sorridere davanti a prezzi così bassi che potrebbero farti fare un salto dalla sedia! Se sei appassionato di tecnologia o semplicemente ami approfittare delle promo più succose, questo volantino di Unieuro è come un giro sulle montagne russe: un po’ di brivido e tanta adrenalina. È praticamente magia! Preparati a ridere davanti a sconti che sembrano usciti da un film comico e a fare il pieno di gadget che renderanno la tua vita più pratica e divertente. Se sei pronto a sfidare le promozioni più spaventose, allora tieniti forte: le offerte di Unieuro ti aspettano e dureranno solo fino al 3 novembre.

Le offerte di Unieuro tutte per te

Le promozioni di Unieuro di questo Halloween non scherzano. L’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento è disponibile a 339 euro, mentre l’Apple Pencil USB-C si porta a casa per soli 80 euro, perfetta per chi vuole disegnare o prendere appunti digitali. Se ami il caffè, la De’Longhi STILOSA EC235.BK, macchina da caffè manuale per espresso e cappuccino, è disponibile a 99,99 euro, pronta a regalarti momenti aromatici a casa. Per gli appassionati di TV, Unieuro propone il Samsung 55″ Crystal UHD U8000F 4K Vision AI Smart TV (2025) a 399,99 euro, un vero gioiello per chi vuole godersi film e serie in alta definizione. I laptop non mancano: l’HP 15-fd0089nl Intel® Core™ i7 16GB 1TB SSD è da Unieuro a 599 euro, ideale per lavoro e studio.

Piccoli ma utili, gli Apple AirTag sono a 29 euro, mentre le stampanti Canon PIXMA TS3750i e Epson XP-2200 si trovano rispettivamente da Unieuro a 39,99 euro e 59,99 euro, perfette per chi vuole stampare foto e documenti senza fatica. Per chi desidera elettrodomestici, Unieuro offre la LG RH80V9AVHN asciugatrice 8 kg a 649 euro, mentre chi è sempre in movimento può approfittare del Cellularline Power Bank 20000 a 29,99 euro. E per chi vuole il massimo della tecnologia, l’Apple iPhone 17 256GB Nero è disponibile a 979 euro. Con tutte queste occasioni, Unieuro si conferma il luogo perfetto per approfittare di offerte da brivido fino al 3 novembre.