MediaWorld: la qualità OLED che definisce il futuro della tua visione

Con MediaWorld l’intrattenimento diventa fluido e realistico grazie alla gamma Samsung OLED 4K con refresh rate di 165Hz e bonus esclusivi

scritto da Rossella Vitale 2 Minuti lettura
Quando l’immagine diventa più di un semplice schermo, nasce l’esperienza MediaWorld. I nuovi televisori Samsung OLED offrono una visione che unisce tecnologia e emozione, trasformando ogni scena in un viaggio dentro la qualità. Grazie al refresh rate di 165Hz, il movimento si fa nitido, mentre la profondità dei neri e la brillantezza dei colori catturano ogni dettaglio. Con MediaWorld, l’intrattenimento assume una dimensione completamente nuova, accompagnata da un pacchetto voucher di intrattenimento fino a 414,96€. Non serve cercare altrove: l’innovazione firmata Samsung è pronta a soddisfare i gusti più esigenti. MediaWorld propone televisori capaci di coniugare estetica e prestazioni, offrendo soluzioni perfette per chi desidera un’esperienza cinematografica domestica senza eguali.

Ora le offerte di MediaWorld!

mediaworld offerte

MediaWorld offre il Samsung QE55S85FAUXZT, TV OLED 55″ 4K a 1.179,99€, una scelta ideale per chi cerca qualità e design. Il Samsung QE65S90FATXZT, 65″ OLED 4K a 1.898,99€, innalza lo standard del realismo visivo. Con MediaWorld, il QE65S85DAE, 65″ UHD 4K a 1.613,89€, garantisce prestazioni affidabili, mentre il QE55S95FATXZT offre Full AI, Dolby Atmos e definizione 4K a 1.798,99€. Ancora su MediaWorld, il Samsung QE65S85FAEXZT, 65″ OLED 4K, è disponibile a 1.409,99€, mentre il QE48S90FAEXZT, 48″ OLED 4K, si distingue a 828,99€. MediaWorld conferma così il suo impegno nel portare tecnologia d’eccellenza nelle case, garantendo sempre la combinazione perfetta tra valore, innovazione e bellezza visiva. Ogni film, serie, immagine, gioco, diverrà qualcosa di altamente incredibile, di mai provato e che solo acquistando uno di questi modelli si può sperimentare! Quale occasione migliore di fare shopping se non con una di queste offerte eccezionali?

Rossella Vitale

